¾åÅÄåºÀ¤¡¢¼¯Åç»þÂå¤ÎÆ±Î½GKÁáÀîÍ§´ð¤Ë´üÂÔ¡ÖÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤­¤ë¤·¡¢ÅÙ¶»¤â¤¢¤ë¡×

¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï13Æü¡¢14Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¡¢²ñ¾ì¤ÎËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸ø¼°Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÅÄåºÀ¤¤Ï10·î¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤ËÂ³¤¡¢3ÀïÏ¢È¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤ÎÉñÂæ¡¦ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢2023Ç¯6·î¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2023 ¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ëÂåÉ½Àï¤ÇÆüËÜÂåÉ½½éÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¾ì½ê¡£¡Ö½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤âÎÉ¤¤´¶¿¨¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡GK¿Ø¤ÏÎëÌÚºÌ±ð¤¬¥±¥¬¤Î¤¿¤á¡¢ÂçÇ÷·É²ð¤¬Å·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÉÔºß¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁáÀî¡ÊÍ§´ð¡Ë¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2021Ç¯¤«¤é22Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿ÁáÀî¤¬¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ö¥Ï¥ä¤ÏÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤·¡¢ÅÙ¶»¤â¤¢¤ë¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢·ë¹½´ïÍÑ¤ÊÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥µ¥Ó¤â½Ð¤»¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥Ï¥ä¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¼«¤º¤ÈÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤â°ú¤½Ð¤»¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
