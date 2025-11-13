「日本旅行でのけんか」をめぐって中国SNSにコメント殺到

中国SNSの小紅書（RED）で、「日本旅行中にけんかしなかったら結婚だね」という投稿が大きな反響を呼んだ。

投稿者は「日本」「大阪」「旅行」のハッシュタグを付けて混雑した駅のホームなどの写真をシェア。これに、「日本旅行中にけんかをせずに済むなら、そのまま帰って結婚できる」との意見を書き込んだ。

この投稿にネットユーザーからは数多くの声が寄せられ、ある人は観光地や買い物をする店、飲食店の情報がずらりと並ぶ京都・大阪観光の詳細なスケジュール表をアップして「妻と一緒に攻略を練って一緒にこなす。けんかなんてまったく存在しない」と記した。

また、「私と母親は日本で大げんか。カップルならなおさらだよ」「確かにけんかして帰ってすぐに別れた」という声や、「交通のことでけんかしたことはないけれど、心斎橋で痛バッグのお店を長く見て回ったら嫌がられて帰ってすぐに別れた」「私は何人かと日本を旅行したけど全然けんかしなかった。全員と結婚すべき？」「ハネムーンで東京と北海道を旅した。2人とも初の海外旅行で日本語はできない。ずっと仲良く過ごしたけれど唯一の欠点は毎日2万歩歩いて疲れきったこと」という声も。

このほか、「私と夫は沖縄でもチェンマイでもけんかしなかったのに、結婚後は旅行でも家でもしょっちゅうけんかしてる」「結婚や友達になるのに向いているかどうかは一度旅行に行けば分かる。日本旅行は攻略方法を練らない人すべてに罰を与える旅だね」「『けんかしなかったら結婚できる』というのはどこを旅しても同じ」などの声も聞かれた。（翻訳・編集/野谷）