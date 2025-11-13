「何着ればいいか分からない」→【無印良品】の「店員さんコーデ」が参考になる！

今日は何着よう……と悩んだときに参考になるのは、おしゃれ店員さんの着こなし。シンプルなのにどこか垢抜けて見える秘密は、色味や素材感のバランスにあるかも。定番のジーンズやコーデュロイパンツも、組み合わせ次第で大人っぽくアップデートできそうです。今回は【無印良品】スタッフさんの、真似しやすくておしゃれな冬コーデをチェック！

タイトなトップスでジーンズをきれいめに着こなす

コンパクトなトップスに、ストレートジーンズを合わせたシンプルコーデ。落ち着いたトーンでまとめることで、カジュアルすぎず上品に着られるというお手本です。足元はレザーシューズで引き締めれば、自然と大人の余裕を感じるスタイルに。さらにウエストINしてベルトでマークすれば、スタイルUPして見えそうです。

ジャケットにコーデュロイパンツできれいめカジュアルに

クリーンなテーラードジャケットに、季節感のある太めシルエットのコーデュロイパンツを合わせた大人カジュアル。インナーをカットソーにして抜け感を作ると、重たくなりがちな秋冬コーデも軽やかに。通勤にも週末のお出かけにも対応できそうな、好バランスな着こなしです。

