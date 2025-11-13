俳優の梅沢富美男が１３日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演し、俳句ＮＯ１決定戦に敗れ、ムッとする一幕があった。

冬の俳句チャンピオン決定戦「はとバス杯」に特別永世名人として出演の梅沢は、はとバスに乗って横浜・中華街へ。

「帰路寒夜 バスに異国の 香ほのか」と自信の一句を披露。「横浜中華街に行きますとね。その日から変わるんですね。異国に来たような気がするんですよ。バスに乗った時から中華の食材というか、香りというか、バスの中に残っていたにおいか、着ていたコートかも知れない。そういう感じがしたので、この句にさせてもらいました」と説明したが、６人中４位に終わり、がっかり。

夏井いつき先生に「バスの中に何か香りが残っているのに気付くのは、さすが、おっちゃんだな、いいなと思いますね。でも、なんの香りなのかヒントがほしいじゃないですか。もう一つ気になるのは、ワクワク感のない季語・寒夜を選んじゃったんじゃないかな」と評されると梅沢は「冬の季語を選ぶのは当たり前でしょうよ！」と叫んだ。

さらに夏井先生に「一つ言いたいんだけど随分前に『帰路夕焼』って句をやったじゃない？ あれがうまく行ったから、もう１回、やったれって下心が見える気がするんですけど、違いますか？ 二匹目のどじょうを狙った感があるんですけど」と聞かれると「なっちゃん！ スタッフに仕掛けられたんだよ！ スタッフに言われて。『冬の季語、使って下さい！』って、ものすごく熱かったのよ」と訴えた。

結局、夏井先生に「はとバスの帰路 八角の香さやか」と全面的に直され、「申し訳ありません！ ごめんなさいね！」と頭を下げていた。