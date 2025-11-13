ÀÄÌÚ¿¿Ìé vs ¼êÄÍÍµÇ·¡¢ÀåÀïËÖÈ¯¡¡¼êÄÍ¤¬°úÂà´«¹ð¤Î´¶¼Õ¾õÏ¯ÆÉ¡È¤Ö¤Á¤Î¤á¤·¤Æ²ÖÆ»¤òÁ÷¤ë”¡ÚONE173¡Û
ONE¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï12Æü¡¢16Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖONE173¡×¤ÎÄ¾Á°µ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£¥é¥¤¥ÈµéMMA¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤¿ÀÄÌÚ¿¿Ìé¤È¼êÄÍÍµÇ·¤¬¡¢²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¸ß¤¤¤Ë¤³¤ÎÀï¤¤¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¥È¥é¥Ã¥·¥å¥È¡¼¥¯¤òßÚÎö¤µ¤»¤¿¡£
¤Þ¤ºÀÄÌÚ¤Ï²ñ¸«¤Ç¤¤¤Ä¤â¤ÎÀÄÌÚÀá¤òÈäÏª¡£¡Ö(Á°²ó¤ÎONE172¤Ç)½ª¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£Â³¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²¿¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤«¡©¡¡¸«¤»¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤ë°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼þ°Ï¤Î°ÕÉ½¤ò¤Ä¤¯¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼êÄÍ¤Ï¸ÄÊÌ¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÀÄÌÚ¤È¤Î°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¼êÄÍ¤Ï¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÍ¤È»î¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¤¹¤´¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë»î¹ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤Ö¤Á¤Î¤á¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£Èà¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤ÆÍè¤ë¤È»×¤¦¡£»¦¤·¤ËÍè¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â»¦¤·¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¼êÄÍ¤Ï¡¢²ñ¸«¤ÇÆÉ¤à¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¼ê»æ¤òÏ¯ÆÉ¡£¡Ö´¶¼Õ¾õ¡£ÀÄÌÚ¿¿ÌéÅÂ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤¦¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤âÀâ¶µ¤ò¤¿¤ì¡¢²òÀâÀÊ¤Ç¤ÏëÌÊÛ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¡¢SNS¤Ç¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¸µµ¤¤Ë±ê¾å¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½©»³À®·®¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¸«»ö¤ËÁê¼ê¤òµ±¤«¤»¤ëÆ§¤ßÂæÌò¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ì¾¾¡ÉéÀ½Â¤µ¡¤È¤·¤Æ³ÊÆ®»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«±é²µÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¥ê¥ó¥°¤ÇÁÆÁê¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¬¥»¥Í¥¿¤Þ¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇ»¤µ¤È¥×¥é¥¤¥É¤Î¹â¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤âµ²±¤Ë»Ä¤ê¡¢»î¹ç¤è¤ê¤â¥Þ¥¤¥¯¤ÈÏÃÂêÀ¤Ç³ÊÆ®µ»¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¸ùÀÓ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ä¤È¤Î»î¹ç¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ¹¤¤ËÅÏ¤ëÀÄÌÚ¿¿Ìé·à¾ì¤ò²Ö¡¹¤·¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤³¤Ë¡¢¤½¤Î¶ìÏ«¤ÈÌ·½â¤È±ê¾å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¡¢²ÖÆ»¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ©È¯¤·¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÎ¾¼Ô¤ÎÀï¤¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£