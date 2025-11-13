１３日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、この日の参院予算委員会で高市早苗首相が、自身が検討を指示した労働時間規制の緩和について、共産党の小池晃書記局長と論戦を展開したことを報じた。

番組では「労働時間の短縮こそ世界の流れで必要では？」と聞かれた高市首相が「何より大事なのは心身の健康の維持であると。これが大前提であることは申し上げております」と答えた上で「私も今、睡眠時間は大体２時間で長い日で４時間。お肌にも悪いと思っております」と答えた一幕を紹介。

キャスターの大越健介氏は「高市政権になってから、しばしば働き方の問題が議論にのぼっていますけれども」と話し出すと「いろんな理由がありますが、その理由の一つには、やはり高市さん自身の超人的な働き方があるんだという風に思います。睡眠時間は２時間から長くても４時間くらいと発言していらっしゃいましたけれども、酷かも知れないんですけれども周囲に心配をかけないこともリーダーの心得と考えて、どうか、お体を大事になさって下さい」と高市首相に呼びかけていた。