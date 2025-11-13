“棒ラーメン”と呼ばれる今人気の即席麺「マルタイラーメン」。“棒ラーメン”の魅力、次に来るトレンドをラーメンYouTuberのSUSURUさんに聞きました。

“福岡県民のソウルフード” 関東で売り上げ20%増

出水麻衣キャスター:

“棒ラーメン”と呼ばれる大人気の即席麺のお値段は1食112.5円となっています。2食入りで希望小売価格は225円。



パッケージに「マルタイラーメン」とありますが、なぜ“棒ラーメン”と呼ばれているのでしょうか。





「ほかのインスタントラーメンにはない味わい」 人気ラーメンYouTuberも絶賛

「マルタイラーメン」は、長さ約20cmの棒状の乾麺です。棒のようにまっすぐなので“棒ラーメン”と呼ばれています。福岡市の食品メーカー「マルタイ」が製造・販売しています。1959年発売と歴史もあり、福岡県民のソウルフードになっています。“棒ラーメン”が非常に人気で、売り上げが前年度比で15.8％の増加、関東地方では20%も増えているということです。

出水キャスター:

SNSで紹介されるなど、様々な広がりが見えますが、“棒ラーメン”の魅力について、人気“ラーメンYouTuber”のSUSURUさんに聞きました。



まず紹介するのは、1人前の“棒ラーメン”の作り方です。



（1）沸騰したお湯（450ml）に“棒ラーメン”を入れて3分間ゆでる

ゆで時間はお好みで調整してください。



（2）火を止めて、付属のスープ・調味油を入れ、よくかき混ぜる



（3）器に盛りつけて完成。

お好みでトッピングも！

ラーメンYouTuber SUSURUさん(SUSURU TV.より）

「ウマい！得も言われぬ懐かしい味わい」

SUSURUさんは、登録者数が約190万人、年間700杯以上のラーメンを食べているそうですが、“棒ラーメン”を食べて絶賛しました。

人気ラーメンYouTuber SUSURUさん

「麺とスープの底力をかなり感じました。麺はツルっとしたなめらかな食感。ほかのフライ麺に比べても、生麺に近いような喉越しのある食感を味わえるので、この麺はほかのインスタントラーメンにはない味わい」

人気の秘訣は「コスパの良さ」アレンジレシピも人気に

井上貴博キャスター:

かまいたちの濱家さんがYouTubeで、ラー油を入れてスーラータンメン風にしていて、美味しそうだなと思っていました。

出水キャスター:

ちぢれ麺が好きな人も多いと思いますが、“棒ラーメン”は棒状になっているので、非常に喉越しがよくて、いくらでもツルツルっと食べられそうなラーメンです。



人気の秘訣についてマルタイ担当者は、「コメが高騰している中で、コスパの良さが売り上げにつながっているのでは」としています。

また、アレンジレシピが豊富で、▼「青唐辛子とニンニクのラーメン」とガツンと辛味をきかせたものや、▼「広島汁なし担々麺」、▼香味油を調味料として使って、焼きラーメンにしても美味しいということです。



様々にアレンジできるというのも“棒ラーメン”の魅力の一つなんです。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん:

昔ラーメン店で、「ちぢれている麺には、スープが絡みやすい」という理由があると、うんちくを聞いてから先入観になっていましたが、先入観を持ち続けるのもよくないですね。

「女性にも人気」なワシワシ その次は“ゴワワシ”が来る？

出水キャスター:

人気ラーメンYouTuberのSUSURUさんは、「いまイチオシなのは、ワシワシ麺」だということです。



ワシワシ麺とは、すすれないくらいの太さや強い噛みごたえが特徴の太い麺で、小麦の香りが強いものです。主に二郎系の濃厚な豚骨醤油のラーメンに使われています。



“ワシワシ麺”も表面積が広いので、スープが絡むどころか、スープをすくい上げるようになっています。

大手コンビニチェーンのセブン-イレブンも、「とみ田監修デカ豚ラーメン」（699円）を発売しています。



パッケージには「極太麺ワシワシMAX」と書かれていて、“ワシワシ”を押し出しています。

※一部店舗により取り扱いのない場合がございます



SUSURUさんによると、「食べてみたいが、店に入りづらい女性にも人気」だということです。

そして、SUSURUさんは「次に来るのは、ワシワシ麺がパワーアップした『ゴワワシ麺』ではないか」とみています。



さらに食感が強い印象だということなので、ぜひ注目してみてください。

