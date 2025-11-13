約700万円！ 日産“新”「“コンパクト”SUV」発表！ 全長4.4m級の「ちょうどいいサイズ」＆1.5リッター「直3」搭載の「キャシュカイ」独国に登場

新世代ハイブリッドシステム搭載！

日産のドイツ法人は2025年10月7日、新世代ハイブリッドシステム「e-POWER」を搭載するSUV「キャシュカイ」の受注を同月中旬に開始すると発表しました。

約700万円の新「“コンパクト”SUV」！

キャシュカイはCセグメント（サイズ感の目安は全長4300〜4600mm）のクロスオーバーモデルとして2016年にデビュー。欧州を中心に世界各国で展開されたほか、日本でも「デュアリス」の車名で販売されていました。

【画像】超カッコイイ！ これが日産“新”「“コンパクト”SUV」です！ 画像で見る（60枚）

現行モデルは2021年登場の3代目で、2024年のフェイスリフトによって日本の伝統的な甲冑をイメージさせる表情となりました。

ボディサイズは全長4425mm×全幅1835mm×全高1625mm、ホイールベース2665mm。そんなキャッシュカイに搭載されるe-POWERは、日産独自の電動パワートレインで、エンジンを発電専用とし、駆動はすべて電気モーターのみで行う「シリーズハイブリッド」と呼ばれる方式です。

電気モーターのみで駆動するため、力強くレスポンスの良い加速と高い静粛性が特徴で、複雑な機構を必要とする他のハイブリッドと比較しても、より滑らかでEV（電気自動車）のような運転体験を提供します。

またEVと同じように、回生ブレーキにより減速エネルギーを電気に変換してバッテリーに戻すことが可能です。このコンセプトをさらに進化させたのが今回発表された第3世代e-POWERです。

この新しいe-POWERドライブシステム（モジュール式5in1ドライブユニット）は、主要部品をコンパクトで軽量なケースに統合しているのが構造上の特徴です。モーターの最高出力は従来比11kW増の151kWを発生します。バッテリー容量は2.1kWhと従来と同様の数値でありながら、ユニット自体の高剛性化と軸構造の最適化により、走行時の音や振動を大幅に低減しています。

同ユニットに組み合わされるエンジンは、1.5L直列3気筒ターボ（ガソリン）で、e-POWER専用に完全新設計されました。ADAC（ドイツ自動車連盟）の燃費評価に基づく独立試験では、従来型と比較して、実走行条件で最大16%向上、高速道路では14%向上。1Lあたりの燃費は22.2km（カタログ値算出）。1回の燃料補給で最大1200kmの走行が可能です。

e-POWER搭載モデルのグレードは4タイプあり、価格は4万180ユーロ（約700万円）からとなります。