¶ÌÀîÅ°»á¡¡·Ù»¡¤Î¥¯¥Þ¶î½ü²ÄÇ½¤â¡Ä¡Ö²ÝÂê¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡×¡Ö¤¿¤Ö¤óÃÆ¤â°ã¤¦¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬13Æü¡¢Æ±¶É¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¥¯¥ÞÈï³²¤Ç¤³¤ÎÆü¤«¤é·Ù»¡¤¬¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤Ë¤è¤ë¥¯¥Þ¶î½ü¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷²ñµ¬Â§¤ò²þÀµ¤·¡¢ÆÃÊÌÉôÂâ¡Ö·§¶î½üÂÐ±þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÂÐ½è¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢¿ÍÎ¤¤Ê¤É¤Ë½ÐË×¤·¤¿¥¯¥Þ¤ò·Ù»¡¤¬¶î½ü¤Ç¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡¤Î½Æ´ïÂÐºöÉôÂâ¤¬ÎÄÍ§²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥Þ¶î½ü¤ÎÆñ¤·¤µ¤âÀâÌÀ¡£·â¤Ã¤¿ÃÆ¤¬¸Ç¤¤Êª¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÊý¸þ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤ëÄ·ÃÆ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏÍý´¶³Ð¤¬É¬Í×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡ÖVTR¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Êºî¶È¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¡£°ÊÁ°¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿´í¸±¤Êºî¶È¤ò¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Åª¤ÊÂ¸ºß¤ÎÎÄÍ§²ñ¤ËÇ¤¤»Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤òÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂå¤ï¤ê¤ËÃ¯¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤Ï·Ù»¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë·Ù»¡¤¬Æ°¤¤¤Æ¡¢ÂÐ½è¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î½ï¤Ë½¢¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²ÝÂê¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Î¤ÏVTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤¬¼èºà¤·¤¿´ä¼ê¸©¤ÎÎÄÍ§²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»ý¤Ä¥é¥¤¥Õ¥ë¤ÎÃÆ¤Ï¡¢ÀèÃ¼ÉôÊ¬¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¾×·â¤Ç³«¤¡¢³ÍÊª¤ËÃ×Ì¿½ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤óÃÆ¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»¦¤¹¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ°¤¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë·Ù»¡¤Ï¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò°ìµÁÅª¤Ë»È¤¦¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÆ¤âÁ´Á³°ã¤¦ÃÆ¤À¤È»×¤¦¡£Æ±¤¸¥é¥¤¥Õ¥ë¤À¤È¤·¤Æ¤â¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òËÜÍè¡¢·Ù»¡¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·±Îý¤«¤é²¿¤«¤éÁ´¤ÆÉ¬Í×¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£