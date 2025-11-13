Image: Shutterstock

いきなりの廃止に混乱も起こっているようです。

AP通信によると、アメリカで1セント硬貨を鋳造するのアメリカ時間で13日（木）で最後になるとのこと。1セント硬貨自体は引き続き法定通貨として使用できますが、あまり使う機会がなくなった1セント。これからはだんだん消滅していくんでしょうね。

作るだけで赤字？

トランプ大統領は2月、1セントの鋳造をやめると表明。硬貨の製造コストが1セント自体より高いことから「無駄だ！」と述べていまし。

「アメリカは長い間、2セント以上のコストがかかる1セント硬貨を作り続けている。非常に無駄だ！財務長官に新たな1セント硬貨の生産を停止するよう指示した。1セントずつであっても、我が国の素晴らしい予算から無駄を取り除く」とトランプ大統領はTruth Socialに書き込みをしています。

しかし、トランプ大統領はどうやらペニーの製造コストを少なく見積もっていたようです。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、2022年は1セントの製造に2.7セント、2024年には3.7セントのコストがかかっていたとのこと。今回の1セント以前に米国造幣局が硬貨の生産を停止した最後の例は1857年の0.5セント硬貨で、当時の0.5セントの価値は現在の価値で約18セントに相当するんだとか。

廃止の方向性はいいけど、進め方...

1セントの生産をやめること自体は合理的なことであるとされていますが、トランプ大統領のやり方が間違っていると考える人が大多数のようです。トランプ大統領は議会や小売業界と協力して段階的な廃止計画を策定せず、秩序立った形のプロセスを全無視で進めていったのです。2012年に1セントの製造を終了したカナダは、小売企業に対して物の価格を5セント単位にすることを推奨して進めていきました。

全国コンビニエンスストア協会のジェフ・レナード氏は、「私たちは30年間1セントの廃止を提唱してきました。しかし、こんな形で進むことは望んでいませんでした」と先月AP通信に語っていました。

その結果、多くの店舗が顧客にちょうどの金額での支払いを求めてることとなり、サンディエゴのラルフス（Ralph’s）というスーパーでは、セルフレジの表示に「米国財務省は1セントの生産を停止しており、供給に影響が出ています。現金でお支払いの際は、可能な限りぴったりの金額をご用意ください」と書かれています。

1セント硬貨がたどってきた長い歴史

フィラデルフィアの米国造幣局は1793年以来1セントを製造していて、当初は100％銅で作られていました。1982年以降は銅メッキの亜鉛製となり、97.5％が亜鉛、2.5％が銅となっています。最初は髪が流れるような「リバティ」デザインで、その後何度もデザインが変更されてきました。1857〜58年のフライングイーグル、1859〜1909年のインディアンヘッド、そして1909年から微調整を繰り返しながら続いているリンカーンセントなどがあります。

スコット・ベッセント財務長官とブランドン・ビーチ財務官が、フィラデルフィア造幣局での最後の製造に立ち会う予定と報じられています。