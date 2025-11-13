文化放送は、受験生リスナーにエールを送る「～キミはひとりじゃない～文化放送 受験生応援キャンペーン」を、キャンペーンキャラクターに吉田仁人（M!LK）を迎え、2025年12月1日（月）～2026年2月19日（木）にわたって開催する。

今回のキャンペーンキャラクターには、5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」の吉田仁人が就任することが決定した。吉田は圧倒的なダンスパフォーマンスと歌唱力でグループを支えるM!LKのリーダーで、2023年春より『レコメン！』木曜パーソナリティを担当している。今年の夏には番組初の野外音楽フェスティバル「RECOFES.2025 in 東武動物公園」を成功させるなど、活躍の幅を広げている25歳。これまで久間田琳加、大原優乃、今泉佑唯、生見愛瑠、寺本莉緒、Girls²、矢吹奈子、齊藤なぎさがキャンペーンキャラクター務め、文化放送の冬の風物詩となっている当キャンペーンを、吉田が力強く盛り上げる。

開局以来、学生・受験生リスナーと深く関わり続けてきた文化放送は、『大学受験ラジオ講座』（1952年～1995年）や『レコメン！』（2003年～）などを通して、長年にわたりリスナーの挑戦を応援してきた。今回で9年連続の実施となる当キャンペーンでも、受験に挑む全国のリスナーに向け、さまざまな形でエールを送る。

キャンペーンキャラクターに就任した吉田仁人は、以下のようにコメントしている。

頑張っている受験生の皆さまに全力でエールを送る役目を務められることをとても嬉しく思います。

勉強の合間に文化放送で息抜きしていただけたらと思います！ 頑張ります！

■「～キミはひとりじゃない～文化放送 受験生応援キャンペーン」詳細

●文化放送ホームページに特設サイトがオープン

文化放送のホームページ内にキャンペーン特設サイトをオープン。サイト内では、キャンペーンキャラクターを務める吉田仁人の撮り下ろし写真や、『レコメン！』パーソナリティ（駒木根葵汰、timelesz 佐藤勝利・原嘉孝、矢吹奈子、吉田仁人）から受験生への応援メッセージなどを順次掲載します。

＜URL＞ https://www.joqr.co.jp/juken/

●キャンペーンソングはM!LKによる完全書き下ろしの新曲

今回のキャンペーンソングは、M!LKによる完全書き下ろしの新曲を起用します。タイトルおよび詳細は後日発表します。

●『レコメン！』と連動したスペシャル企画を多数実施

若年層を中心に高い人気を誇る生ワイド番組『レコメン！』（月～木曜日 午後10時00分～深夜1時00分）と連動したさまざまな企画を実施します。キャンペーン期間中、番組パーソナリティ（駒木根葵汰、timelesz 佐藤勝利・原嘉孝、矢吹奈子、吉田仁人）による応援コメントを随時放送するほか、番組でメールが採用されたリスナーには、トンボ鉛筆とコラボレーションした「合格祈願鉛筆」をプレゼントします。

●吉田仁人がパーソナリティを務める特別番組を2026年1月に生放送

受験シーズン真っただ中の2026年1月には、特別番組『レコメン！受験生応援スペシャル』を午後10時00分から2時間の生放送でお送りします。パーソナリティは吉田仁人が担当し、受験生リスナーから寄せられたリクエスト曲やメッセージを紹介。同じ時間を共有しながら共に戦っている仲間にエールを送る、心温まる番組となります。放送日時は決まり次第、『M!LK 吉田仁人のレコメン！』番組内および番組X（@ reco_thursday）にてお知らせします。

【『レコメン！』番組概要】

■番組名： 『レコメン！』

■放送日時： 毎週月～木曜日 午後10時00分～深夜1時00分（22時00分～25時00分） 生放送

※ネット局： 秋田放送、ラジオ福島、北日本放送、静岡放送、KBS京都、ラジオ関西、南海放送（火～木）

※24時～は、文化放送を含む36局ネットで放送

■パーソナリティ： （月）駒木根葵汰 （火）佐藤勝利、原嘉孝（timelesz） （水）矢吹奈子 （木）吉田仁人（M!LK）

■出演者： Aile The Shota、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、Girls²、田中れいか、Kis-My-Ft2、King & Prince・永瀬廉

【特別番組概要】

■番組名： 『レコメン！受験生応援スペシャル』

■放送日時： 2026年1月放送予定 午後10時00分～深夜0時00分（22時00分～24時00分） 生放送

■出演： 吉田仁人（M!LK）

