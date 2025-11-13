俳優の芦田愛菜さん（21）が12日、東京・渋谷区で行われた、映画『果てしなきスカーレット』の公開直前イベントに岡田将生さん（36）、細田守監督と共に登場。細田監督が芦田さんが歌うエンディングテーマを絶賛しました。

映画『果てしなきスカーレット』（11月21日全国公開）は、父を殺された王女・スカーレットが復讐の旅に出る物語。芦田さんは、主人公・スカーレットを演じ、岡田さんが、共に旅をする現代の日本人看護師・聖（ひじり）を演じています。

■芦田愛菜の歌唱に細田守監督「本当にほれぼれするような素晴らしい歌」

今回、主人公・スカーレットを演じただけではなく、エンディングテーマ『果てしなき』を歌っている芦田さん。スカーレットとして歌唱した感想を聞かれると「歌って言葉では伝えられない本音の部分が現れたりするのかなと感じて、りりしく、かっこよく、強くあらなきゃいけないっていう、スカーレットの本質に実は繊細な部分があったり、優しい部分があるんだなっていう。その優しい本質の部分だったりがにじみ出るように歌えればいいなと思いました」と明かしました。

そんな、芦田さんの歌唱を細田監督は「すんばらしいんですよ」と大絶賛。さらに、監督が「劇中でスカーレットが歌う『祝祭のうた』のパートも素晴らしいし、その上でエンディングを芦田さんがスカーレットの気持ちを胸において歌ってくださる、この映画のエンディングテーマが映画にすごくいい余韻を響かせていただいて、本当にほれぼれするような素晴らしい歌だと思います。本当にお見事です」と芦田さんを褒めると、芦田さんは「ありがとうございます」と、照れながら笑顔を見せました。