11月13日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が、「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」に主演短編映画『夢のつづき』『午後の銃声』の上映イベントで出演したことを報告した。

-「憧れの存在でした」-

『夢のつづき』では、人生を懸けて取り組んできたことに大きな挫折を味わい迷いの中にいる元バレリーナ・一華を演じた。出演は草刈民代、三浦獠太、泉谷星奈といった実力派キャストが名を連ねた。

菅井は「けがで夢を諦めた人が、次にどう生きていくのか。新しい夢を見つけられるのかという物語です」と説明。

特に草刈民代との共演には特別な思いがあったという。「3歳の頃に通っていたバレエ教室と同じスタジオでご活躍されていて、すれ違ったりして憧れの存在でした」と説明。姉と一緒に通っていた菅井の姿を覚えていたという草刈から「菅井さんって、あの菅井さんだよね」と声をかけられたといい、「覚えていてくださって本当にうれしかった」と感激を語った。

菅井自身、中学時代に「挫折」という作文を書いた経験があると語り、作品については「たとえ挫折してしまっても、その先にも道が続いている」というメッセージを届けられたらと思って挑みましたと思いを語った。

一方、『午後の銃声』は『夢のつづき』とはまったく異なる世界観。前田旺志郎、谷川昭一朗、ら豪華キャストが出演し、菅井は2人の男を人質に取り旧市役所に立て篭もる早川朔子という役に挑戦した。

行政に不満を持った女性が、とある行動を起こす話で、「短い時間の中でハラハラドキドキを味わってもらえる作品になっています」と語った。

また、今回が初めての銃を使った発砲シーンの撮影だったことも明かした。「映画の発砲シーンってこうやって作られるんだ」と感激しつつも緊張感を持ちながら演じたと語った。

「今後この映画をいろいろな場所で上映させていただく予定があるので、観ていただけたら嬉しいです」と映画を多くの人に観て欲しいと呼びかけた。