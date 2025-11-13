【セリアの110円バッグ】が優秀！「外ポケット & ファスナー付き」「ペットボトルも入る」

見た目も実用性も備わっている【セリア】の「110円バッグ」に注目！ オーロラカラーのワンポイントが可愛くて、外ポケットやファスナーも付いているショルダーバッグや、シャイニーカラーがアクセントになり、600mlのペットボトルが2本も入るトートバッグなど。使いやすくておしゃれ見えも狙えるバッグが登場。

身軽にお出かけできる優秀ショルダーバッグ

【セリア】「ショルダーバッグ 外ポケット付 オーロラ」\110（税込）

光を反射してキラキラ輝く、オーロラカラーのワンポイント使いがおしゃれなショルダーバッグ。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「携帯も入る外ポケット & ファスナー付きのショルダーバッグで、貴重品管理もバッチリできちゃいます」とのこと。必要最低限のものを入れて、身軽にお出かけしたいときに重宝しそうです。

収納力も期待大！ コーデのアクセントにもなるシャイニーバッグ

【セリア】「シャイニートートバッグ」\110（税込）

スッキリとした縦型フォルムのトートバッグ。レポーターとも*さんによると「600mlのペットボトルが2本も入る」そうで、収納力の高さも期待できます。また、「アンバーカラーでギラギラしすぎない」とコメントしているように、大人もコーデのアクセントとして取り入れやすそうです。

使い勝手も◎ レトロっぽ可愛いトートバッグ

【セリア】「舟形トートバッグ ストライプ柄」\110（税込）

淡色カラーのストライプ柄が、レトロっぽ可愛いトートバッグ。レポーターとも*さんによると「大きさは、約29cm × 20cm × マチ16cm」、「生地は柔らかくて軽」いとのことなので、使い心地の良さも期待できます。持ち手の付け根部分がループ状になっているので、キーホルダーやチャームをつけて、今っぽく可愛く盛るのもおすすめです。

プラスワンでおしゃれ見えする大人っぽ上品サコッシュ

【セリア】「メッシュサコッシュ（ブラック・グレー・モカ）」\110（税込）

モカとグレーの落ち着いた色合いが、大人っぽくて上品な雰囲気を演出。メッシュ素材がコーデに抜け感を与え、一点投入するだけでおしゃれな雰囲気をまとえそうなサコッシュ。レポーターとも*さんが「ショルダーの長さが、その日のファッションにあわせて簡単に調節できます」とコメントしているように、スタイリングしやすいのも嬉しいポイントです。

