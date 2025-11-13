イングランド代表でケイン、ベリンガム、フォーデンの共演は不可能? 頭悩ますトゥヘル監督「厳しい決断を下さねばならない」
イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督は、来夏に開催される北中米ワールドカップに向けて、FWハリー・ケイン(バイエルン)、MFジュード・ベリンガム(レアル・マドリー)、MFフィル・フォーデン(マンチェスター・シティ)の3人を同時には起用しない考えを示した。英『メトロ』などが報じている。
豊富な攻撃陣を抱えるイングランド代表だが、その才能をいかに生かすかという難題に直面している。トゥヘル監督は、来年の本大会までに最適解を見いだそうとしているが、チームのバランスを重視する姿勢を明確にした。
ベリンガムとフォーデンは先週、セルビア戦とアルバニア戦に向けて代表に復帰。すでに本大会出場を決めている中で、フォーデンは代表では調子を落としており、ベリンガムの役割にも疑問の声が上がっている。一方、主将のケインは前線の軸として不動の地位を保っている。
ただし、鼠径部の問題を抱えるMFコール・パーマー(チェルシー)の状態なども影響し、攻撃陣の構成は依然として流動的。MFモーガン・ギブズ・ホワイト(ノッティンガム・フォレスト)やFWモーガン・ロジャーズ(アストン・ビラ)、ニューカッスル所属のMFアンソニー・ゴードンらも競争に加わっている。
トゥヘル監督は『トーク・スポーツ』の取材で、「現時点で今の形を保つなら、彼ら(ケイン、ベリンガム、フォーデン)は一緒にプレーできない」と説明。「できるが、今の形ではない。われわれが作り上げたバランスには合わず、各ポジションの専門家であるウイングを伴う形にも合わない。今は6番、8番、10番、9番でプレーしている」と理由を述べた。
さらに「10番の位置ではフィルのことを考えるなら、ジュードのことも考える。素晴らしいプレーを見せているモーガン・ロジャーズのことも。コール・パーマー、モーガン・ギブズ・ホワイトなど多くの候補がいる」と語り、全員を連れていくことはできない可能性を示唆。「嫌いだからではなく、個々の実力が足りないからでもない。チームのために、勝つために最善を尽くすためだ」と強調した。
トゥヘル監督は「常にバランスと明確さを保つため、厳しい決断を下さなければならない」と話し、「各招集のたびに難しい選択をしており、それはW杯に向けても変わらない」と締めくくった。
