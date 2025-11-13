吉岡里帆、『イクサガミ』豪華キャストの散り様に驚き「一瞬で死んじゃう」
俳優の吉岡里帆が13日、都内で開催されたNetflixシリーズ『イクサガミ』戦神祭に出席。吉岡は「とんでもない豪華キャストの方が、一瞬で死んじゃうんですよ」と劇中の展開に驚いたことを明かした。
【写真】吉岡里帆ら、『イクサガミ』戦神祭で眩しい笑顔！
本作は、主人公・嵯峨愁二郎（岡田准一）をはじめとする292名の志士たちが、蠱毒という名のバトルロワイヤルを繰り広げる姿を描く。この日は岡田、藤崎ゆみあ、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、岡崎体育、吉岡里帆、二宮和也、玉木宏、伊藤英明、藤井道人監督も出席していた。
愁二郎の妻・嵯峨志乃を演じた吉岡は、左肩を出したシックなドレス姿で登場し「皆様こんばんは。寒いですね。今日はよろしくお願いします」と観客を気遣いながら挨拶。演じる上で大切にしたことについては「戦うきっかけになる役でもありますし、愁二郎さんが戦って必ず生きて帰る理由にもならなきゃいけないっていうので、私自身が誰よりも愁二郎さんを信じるっていうところを大事に演じました」と振り返った。
お気に入りのシーンを聞かれた吉岡は「蟲毒に参加していない、この中だと唯一のメンバーなので、戦いのシーンを初めて見るんですよね。今日一気にがっと見ちゃったんですけど、『え、この人ここで死ぬの⁉』みたいな（笑）。とんでもない豪華キャストの方が、一瞬で死んじゃうんですよ。本当に、膨大な予算と、巻き戻しができないとできないことかなって思うくらい、何回も巻き戻して見ちゃいました」と展開に驚いた様子。
また「妻目線だと、2話の愁二郎さんが覚醒する瞬間は、めちゃくちゃかっこいいので。戦っている皆さんのスイッチが入る瞬間っていうのが、それぞれのキャラクターにあるんですけど、やっぱりかっこいいですね」ともコメント。岡田はアクションシーンについて、スピード感にこだわった緻密な撮影だったとしたうえで「本当に頑張ってくれたっていうか。彼らに称賛を送りたい。彼らだからできた」とスタッフを労っていた。
Netflixシリーズ『イクサガミ』はNetflixにて世界独占配信。
※藤崎ゆみあの「崎」は「たつさき」が正式表記
