二宮和也、岡田准一Pから熱烈オファーを受けて出演「楽しい贅沢な時間でしたね」
俳優の二宮和也が13日、都内で開催されたNetflixシリーズ『イクサガミ』戦神祭に出席。二宮はプロデュースも手掛けた岡田准一からの熱烈なオファーがあったことを振り返り「楽しい贅沢な時間でしたね」と撮影を振り返った。
【写真】二宮和也ら、『イクサガミ』戦神祭で眩しい笑顔！
本作は、主人公・嵯峨愁二郎（岡田）をはじめとする292名の志士たちが、蠱毒という名のバトルロワイヤルを繰り広げる姿を描く。この日は岡田、藤崎ゆみあ、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、岡崎体育、吉岡里帆、二宮和也、玉木宏、伊藤英明、藤井道人監督も出席していた。
蟲毒の進行を務める謎めいた男・槐を演じた二宮は「僕は勘弁してくれって言ったんですけど、プロデューサーから『どうしても出てほしい』という一言があって（笑）」「こんなに凄い人たちばっかりいて。この人たちが一斉に僕の方を見て、僕の話を聞いてると思うと、とんでもない世界だなと思っちゃって。そこにまず圧倒されたし、これだけの人が集まるっていうのは、このチームじゃなきゃできなかったことだと思うし、どこのカットを見ても主役しか映ってないっていうことの方が僕には驚きでした。ここにいれて幸せだなという風に思っています」とコメント。
また二宮は「『やりたい』っていうのはずっと言ってました」としたうえで「『岡田さんが色々な方々を見て、それでもお前がいいんじゃないかって思ってくれたら呼んでください』っていう話はずっとさせていただいていたので。実際に呼ばれて本当に嬉しかったですし、やっていて楽しい贅沢な時間でしたね」と振り返っていた。
二宮の話を受けて岡田は「嬉しかったっていうか、プロデューサーは初めてなので。こんな大作でチャレンジをしたいと思っても、どういう風になるのかなってなったときに、藤井君がやるって言ってくれて。後輩とかも応援で出ます・出たいって自分から言ってきてくれたり。皆さん本当に快く引き受けてくださって、これだけのメンバーが揃って。世界に打って出ようっていうか、世界の人に届くものを作ろうっていうのを皆でできたというのは、これ以上ない幸せだし、これが最後でもいいと思うつもりで取り組みました」と感謝と喜びの気持ちを明かしていた。
Netflixシリーズ『イクサガミ』は、11月13日より世界独占配信中。
※藤崎ゆみあの「崎」は「たつさき」が正式表記
