¡¡ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡ÙÀï¿Àº×¤Ë½ÐÀÊ¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¼ç±é¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î3Ìò¤ò·óÌ³¤·¤¿²¬ÅÄ¤Ï¡¢²ø²æ¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é½ª¤¨¤¿»£±Æ¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥í¥±¥Ï¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦Å´¿Í¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¬ÅÄ½Ú°ì¤é¡¢¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡ÙÀï¿Àº×¤ÇâÁ¤·¤¤¾Ð´é¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦º·²å½¥ÆóÏº¡Ê²¬ÅÄ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë292Ì¾¤Î»Ö»Î¤¿¤Á¤¬¡¢êÃÆÇ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¶¦±é¤·¤¿Æ£ºê¤æ¤ß¤¢¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡¢Åì½Ð¾»Âç¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢Áá²µ½÷ÂÀ°ì¡¢±óÆ£ÍºÌï¡¢²¬ºêÂÎ°é¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢Æ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡êÃÆÇ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦½¥ÆóÏº¤ò±é¤¸¤¿²¬ÅÄ¤Ï¡¢Æ£°æ´ÆÆÄ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼é¤ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹¶¤á¤¿¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤³µ¤Ç¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æ·¯¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö2022Ç¯¤Ë¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢Æ£°æ·¯¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤ä¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç¡Ö¹û¤ì¤¿¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢êµÆÇ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë´ÓÃÏÃ«Ìµ¹ü¤ò±é¤¸¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢¡Ö²¬ÅÄ½Ú°ì¤ÎÇØÃæ¤Ë¹û¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤·¤Î»¦¿Ø¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¡¢²¬ÅÄ¤ÎâÛ¤Î¾å¤ò¤¶¤Ã¤¯¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¼¡¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡Ê»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡Ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°Î©¤Ã¤Æ¡Øº£¤«¤é¥í¥±¥Ï¥ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÅ´¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¡¢Èè¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î½Ö´Ö½Ö´Ö¤Ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¹û¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²¬ÅÄ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¾ì¡Ê¥·¡¼¥óÁ´ÂÎ¡Ë¤¬Àï¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Âç±«¤ò¹ß¤é¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×¡Ö²ø²æ¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤ÈÀ¸¤«¤½¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤«¤·¤Æ±ÇÁü¤Ç¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ï¡¢11·î13Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£
¢¨Æ£ºê¤æ¤ß¤¢¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ
