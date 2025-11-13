「足の冷え」で悩んでいる人へ！【3COINS】寒い日の救世主♡「優秀レッグウェア」

本格的に寒くなってきた今、ほしいのは、足元の冷え対策ができる「レッグウェア」。今回は、【3COINS（スリーコインズ）】から、裏起毛のソックスやレッグウォーマー、裾のメロウデザインが可愛いレギンスや素足っぽく見えるタイツをご紹介。寒い日の救世主になりそうなレッグウェアは、全種類まとめ買いしたくなるかも。

おうちでもお出かけでも救世主になりそうな裏起毛ソックス

【3COINS】「PREMIUM薄手裏起毛ソックス」\330（税込）

ふわふわの裏起毛があたたかそうなソックスは、「足全体をやさしく包み込む保温力で、冷えが気になる季節にぴったり」（公式オンラインストアより）とブランドもイチオシの商品。「靴にも合わせやすく、デイリー使いしやすい厚み」とのことなので、スニーカーやブーツを履いてもゴワつきにくそうなのが魅力。おうち時間だけじゃなく、お出かけにも活躍しそうです。

ピンポイントに冷え対策できる裏起毛レッグウォーマー

【3COINS】「PREMIUM薄手裏起毛レッグウォーマー」\550（税込）

薄手裏起毛シリーズの商品は、「ふくらはぎから足首までしっかり保温」（公式オンラインストアより）するというレッグウォーマータイプも販売中。靴下は履きたくないけれど、足首は温めたい。そんなときや、ボトムスと靴下の隙間の冷え対策にも重宝しそうです。

メロウデザインがおしゃれで可愛いレギンス

【3COINS】「リブメロウレギンス：M～L」\550（税込）

裾のメロウディテールが可愛いレギンス。足首までしっかりカバーできる12分丈なので、足元の寒さ対策もバッチリできそう。ワンピースやスカートに合わせて、裾をくしゅくしゅっとさせて履くのもおすすめ。コーデのアクセントなり、おしゃれ度アップを狙えそうです。

防寒しながら美脚見えも狙える素肌っぽタイツ

【3COINS】「素足のように見える40デニールフェイクタイツ：M～L」\550（税込）

こちらの商品は、「特殊な高密度の編み機で製造しており、光沢感のあるなめらかな表面を実現」（公式オンラインストアより）しているのが特徴。タイツのあたたかさがありながら、素足感覚で履けそうで美脚見えを狙えるのが魅力です。また、静電気防止加工が施されているため、ストレスフリーにおしゃれを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i