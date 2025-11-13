寝る前にスマホをチェックしちゃう人におすすめの習慣とは？ 「休めない人」の常識を根底から覆す漫画が衝撃的【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
「何もしないと罪悪感を覚えてしまう」「定時で帰るのが気まずい」「相手に気を遣いすぎてしまう」――当てはまる人は、きっと毎日へとへとなのでは？ あなたに今必要なのは「絶対に休む」「自分に親切にする」という覚悟なのかもしれません。
『ニャンだかラクになる休み方』（Jam：著、名越康文：監修/スターツ出版）は、休み下手の人たちに、気持ちの切り替え方やアイディアを教えてくれる1冊。ハッと我に返る言葉ばかりで、読み終える頃には「休めない」が「休もう」に変わっているはずです。
――漫画に出てくる「休めないねこ（＝休めない人）」は、寝る時間も不規則になりがちで。ここでもうまく休めないことが多いようです。残業で帰りが遅いとか、スマホを見ていたとか…。
Jamさん（以下、Jam）：「寝る時間が不規則でうまく休めない」というと誰かのせいのようですが、寝る時間を削っているのは自分であることが多いんです。だから、起きている時間の過ごし方によって、うまく寝られるんじゃないでしょうか。仕事が終わらないのなら早く終わる努力をするとか、深夜番組を見てしまうのなら録画するとか。寝るための心構えや準備をする感じです。私の場合は「寝る予定の時間」にアラームを掛けています。
――寝る時間にアラームを！ 逆転の発想ですね。
Jam：寝る時間の1時間前に鳴るようにして、アラームが鳴ったら寝る支度をします。パソコンやスマホは、電源を切ってしまえば、電源をもう一度入れるのが面倒なので手を出せなくなるんです。トイレを済ませたり、水分補給をしたり、寝る前にやるべきことを一つずつ済ませていくことで、後でまた同じことをするのは面倒なので「寝てしまおう」という気持ちになります。やらなきゃいけないことが残っていると、気になって眠れないものなので、それを一つ一つ畳んでいくイメージでしょうか。やることが寝ることしかなくなると、割り切って眠れることが多いです。
――本書では「スマホを箱の中に入れてしまう」という方法も紹介されていましたね。
Jam：最初は、ねこちゃんのいたずら対策でしたけど、すごく効果があって、今でも続いています。ベッドに入ってからは一切スマホを見ないようになりましたね。
取材・文＝吉田あき