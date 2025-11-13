4月16日から始まった2025年度のホッカイドウ競馬が13日で全日程を終了。これを受けて同競馬は、同年度の発売金額と門別競馬場のシーズン入場人員が、ともにレコードを更新したと発表した。

発売金額は全16開催84日（85日間を計画していたが7月30日の開催は津波警報発令で中止）で573億1491万5640円（SPAT4LOTOを含む）となり、従来の記録である24年度（全15開催84日）の543億6567万4750円（SPAT4LOTOを含む）を更新した。

また門別競馬場のシーズン入場人員は6万1614人で1997年の開場以来、過去最高となるシーズン入場人員レコードとなった。従来の記録は19年度の5万9545人。

また、25年度のホッカイドウ競馬リーディングは調教師部門が田中淳司師（53）の163勝（11年連続11回目）で、同師が持つシーズン最多勝記録（22年度の144勝）を塗り替えた。

一方、騎手部門は石川倭（30）が167勝（2年連続5回目）を挙げてトップに輝くと同時に、落合玄太のシーズン最多勝記録（23年度の153勝）を上回った。