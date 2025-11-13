「ご報告」上原亜衣、5年越し“人生最後の浅草ロック座の舞台に立ちます”美しい姿に 「完璧の擬人化」反響
元セクシー女優でYouTuberの上原亜衣さんは11月13日、自身のInstagramを更新。舞台に立つことを報告し、色っぽいモデルショットを公開しました。
また「33歳 最後のステージ。日本の方にも海外の方にも日本の美しさを伝えたい」「5年前コロナ禍で叶わなかった想いを今回は5年越しのリベンジとして挑みます。この5年間で培った美容、経営、表現のすべてを込めて これぞ上原亜衣をお見せします」など、思いを記しました。
コメントでは「これは行きたい」「絶対行きます！」「頑張って下さい」「素晴らしい」「セクシー美し可愛すぎる宇宙一」「完璧の擬人化」「かわいい」「あいちゃん綺麗〜」と、絶賛の声が寄せられました。
「あいちゃん綺麗〜」上原さんは「【ご報告】2026年2月1日〜28日 人生最後の浅草ロック座の舞台に立ちます」とつづり、4枚の写真を投稿。黒いランジェリーの上から、グレーのシャツを羽織っています。抜群のスタイルが際立っており、色気があふれています。
「タレント業も経営業も頑張る」10月25日には、色っぽいモデルショットを添えて「みんなの想像を超えていけるエンターテイナーになれるように タレント業も経営業も頑張る」と、意気込みをつづっていた上原さん。今後の活躍にも注目したいですね。
(文:多町野 望)