好き＆行ってみたい「茨城県の絶景スポット」ランキング！ 2位「袋田の滝」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
何気ない日常の中で、思わず目を奪われるような絶景に出会うことがあります。その場に立った瞬間、心がすっと軽くなるような不思議な感覚に包まれることもあるでしょう。忙しい毎日の中で、ふと立ち止まりたくなるような場所。そんな心に残る風景を、探しに出かけてみませんか。
All About ニュース編集部では、2025年11月4〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「茨城県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「四季折々の表情を見せる壮大な滝で、日本三名瀑の一つとして迫力ある景観を楽しめるから」（40代女性／埼玉県）、「四段に流れ落ちる滝は、季節ごとに違う表情を見せ、冬には凍結して『氷瀑』になることもあり、絶景を観ることができるから」（50代男性／広島県）、「写真で見たが、絶景の雰囲気ある滝だったから」（50代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「ネモフィラがとても美しかったから」（30代女性／埼玉県）、「春のネモフィラ、秋のコキアなど、広大な丘を彩る四季折々の花の絶景をこの目で見てみたいから」（40代男性／広島県）、「季節によって全く異なる景色が楽しめるところが魅力的で、特にネモフィラやコキアが一面に広がる様子は、写真で見て圧倒されました。青や赤の絨毯のような風景は、都会では絶対に見られないスケール感があり、一度は訪れたいです」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月4〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：袋田の滝（茨城県）／42票茨城県久慈郡大子町にある「袋田の滝」は、日本三名瀑の一つに数えられる名勝です。高さ120m、幅73mを誇り、四段に流れ落ちることから「四度の滝」とも呼ばれています。四季折々に異なる美しい姿を見せますが、特に新緑や紅葉の季節、そして冬には滝全体が凍結する「氷瀑」の景色は圧巻の迫力。観瀑トンネルが整備されており、間近でその雄大さを体感できることから、多くの観光客が訪れる茨城を代表する自然の絶景です。
回答者からは「四季折々の表情を見せる壮大な滝で、日本三名瀑の一つとして迫力ある景観を楽しめるから」（40代女性／埼玉県）、「四段に流れ落ちる滝は、季節ごとに違う表情を見せ、冬には凍結して『氷瀑』になることもあり、絶景を観ることができるから」（50代男性／広島県）、「写真で見たが、絶景の雰囲気ある滝だったから」（50代男性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：国営ひたち海浜公園（茨城県）／111票茨城県ひたちなか市に位置する「国営ひたち海浜公園」は、広大な敷地を持つ花の名所として全国的に知られています。特に春には「みはらしの丘」一面に約530万本のネモフィラが咲き乱れ、空と海の青と一体化したような幻想的な景色を作り出します。秋にはコキアが真っ赤に色づく様子も人気。季節ごとに菜の花、チューリップ、ひまわりなど様々な花が楽しめるほか、遊園地やサイクリングコースもあり、年間を通じて多くの人々が訪れる絶景スポットです。
回答者からは「ネモフィラがとても美しかったから」（30代女性／埼玉県）、「春のネモフィラ、秋のコキアなど、広大な丘を彩る四季折々の花の絶景をこの目で見てみたいから」（40代男性／広島県）、「季節によって全く異なる景色が楽しめるところが魅力的で、特にネモフィラやコキアが一面に広がる様子は、写真で見て圧倒されました。青や赤の絨毯のような風景は、都会では絶対に見られないスケール感があり、一度は訪れたいです」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)