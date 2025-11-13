可愛く【美バスト】をつくる♡ 機能性の高さも魅力な「ランジェリー」特集
ふわんと可愛いましゅまろボディの質感は、身にまとうアイテムでも演出できる♡ そこで今回は、加藤ナナとともに、気分高まる＆盛れる「ランジェリー」をご紹介します。ビジュはもちろん、機能性や着心地にもこだわって、ごきげんに過ごそう！
美シルエットかつしゃれみもGET
普段は見えないからこそ、ラブリーに振り切ったり、ときにはちょっぴり背伸びしたり。秘めたおしゃれ願望を思いっきり解き放ってみては？
Item 【Calvin Klein】ベージュブラ＆ショーツ
女らしいサテン素材×スポーティなロゴのバランスが♡
ベージュブラ 9,900円、ベージュショーツ 5,500円／ともにカルバン・クラインアンダーウェア（カルバン・クライン）
Item 【PEACH JOHN】チェックフリルノンワイヤーブラ＆ショーツ
ノンワイヤーでもしっかり美バストに補正。チェックフリルでとことんガーリーに♡
Item 【RAVIJOUR】ピンクブラとショーツのセット
リボンやフリルの甘いディテールでラブリーな盛れボディに。
撮影／花盛友里（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／吉粼沙世子（io）モデル／加藤ナナ
加藤ナナ
Ray編集部 エディター 佐々木麗