【フィギュアーツZERO サイボーグ009】 11月13日 商品化発表

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「フィギュアーツZERO サイボーグ009」の商品化を11月13日に発表した。

本商品は石ノ森章太郎氏が手掛けたマンガ「サイボーグ009」より主人公009こと島村ジョーと黒い幽霊団（ブラックゴースト）の幹部スカールとの決戦シーンを立体化したもの。

機械が並ぶ背景や加速装置による高速戦闘を感じさせるエフェクトなど地下帝国ヨミ編でのクライマックスを彷彿とさせるものとなっている。

また、11月14日から公演される「舞台サイボーグ009 13番目の追撃者」会場ホールにて、彩色試作品の展示が予定されている。

(C) 石森プロ