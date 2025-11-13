「サイボーグ 009」より009とスカールの決戦シーンがFigusarsZEROで立体化決定
【フィギュアーツZERO サイボーグ009】 11月13日 商品化発表
BANDAI SPIRITSは、フィギュア「フィギュアーツZERO サイボーグ009」の商品化を11月13日に発表した。
本商品は石ノ森章太郎氏が手掛けたマンガ「サイボーグ009」より主人公009こと島村ジョーと黒い幽霊団（ブラックゴースト）の幹部スカールとの決戦シーンを立体化したもの。
機械が並ぶ背景や加速装置による高速戦闘を感じさせるエフェクトなど地下帝国ヨミ編でのクライマックスを彷彿とさせるものとなっている。
また、11月14日から公演される「舞台サイボーグ009 13番目の追撃者」会場ホールにて、彩色試作品の展示が予定されている。
『#サイボーグ009』より- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) November 13, 2025
「フィギュアーツZERO サイボーグ009」が商品化決定！
少年ゼペット・齋藤 毅氏による原型は #石ノ森章太郎 氏の漫画作品からそのまま飛び出たような迫力!!
11/14(金)から公演される『舞台サイボーグ009 13番目の追撃者』会場ホールにて、彩色試作品を展示予定です！#舞台009 pic.twitter.com/EasedKYnAY
(C) 石森プロ