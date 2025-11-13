長女は片道2時間半かけ“遠距離通学”イタリア妻の山奥生活に密着！ナゼ秘境バス運転手に？
11月13日（木）放送「ナゼそこ？+ 秘境ローカル路線バスの運転手は…イタリア人女性！？ナゼ山奥へ？」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】長女は片道2時間半かけ“遠距離通学”イタリア妻の山奥生活に密着！ナゼ秘境バス運転手に？
愛知県の山奥を走るローカル路線バスの運転手はイタリア人女性！高校生の長女は往復5時間かけて遠距離通学。ドイツの大企業で働いていた彼女が、ナゼ縁もゆかりもない日本の秘境へ？
さらに、彼女が運転する路線バスの終点の先…わずか2世帯の秘境集落へ！徳川綱吉の時代に建てられた古民家で暮らす78歳にして“力こぶ”がすごい男性を発見！超元気の秘訣とは？「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
岩城滉一
【動画】長女は片道2時間半かけ“遠距離通学”イタリア妻の山奥生活に密着！ナゼ秘境バス運転手に？
愛知県の山奥を走るローカル路線バスの運転手はイタリア人女性！高校生の長女は往復5時間かけて遠距離通学。ドイツの大企業で働いていた彼女が、ナゼ縁もゆかりもない日本の秘境へ？
さらに、彼女が運転する路線バスの終点の先…わずか2世帯の秘境集落へ！徳川綱吉の時代に建てられた古民家で暮らす78歳にして“力こぶ”がすごい男性を発見！超元気の秘訣とは？「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
岩城滉一