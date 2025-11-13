＜速報＞米女子フロリダ大会が開幕 西村優菜ボギー発進、渋野日向子は深夜ティオフ
＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン 初日◇13日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞米国女子ツアーのレギュラーシーズン最終戦が開幕した。今大会終了後のポイントランキング上位60人が来週の「CMEグループ・ツアー選手権」に出場。ランキング80位以内の選手には来季シード権が与えられる。
【現地写真】渋野と回るトランプ米大統領の孫娘を発見！
日本勢12人の先陣を切ったのは、ポイントランキング127位から浮上を狙う西村優菜。日本時間午後9時11分に1番からスタートし、ボギー発進となった。ランキング4位の竹田麗央は午後9時44分に10番からティオフ。同2位の山下美夢有は翌14日（金）の午前2時10分に10番からスタートする。ランキング104位の渋野日向子は午前2時32分にスタート。ドナルド・トランプ米大統領の孫娘、カイ・トランプ（米国）らとラウンドする。今大会の賞金総額は325万ドル（約5億223万円）。優勝者には48万7500ドル（約7533万円）が贈られる。【日本勢のティオフ時間】※日本時間■アウトスタート西郷真央 21:44岩井千怜 21:55吉田優利 22:17岩井明愛 1:37笹生優花 2:10■インスタート勝みなみ 21:33竹田麗央 21:44古江彩佳 22:06山下美夢有 2:10馬場咲希 2:21渋野日向子 2:32
