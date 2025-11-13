M!LKµÈÅÄ¿Î¿Í¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ö¼õ¸³À¸¥ê¥¹¥Ê¡¼¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ï¡¢¼õ¸³À¸¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡Ö¡Á¥¥ß¤Ï¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÁÊ¸²½ÊüÁ÷ ¼õ¸³À¸±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËµÈÅÄ¿Î¿Í¡ÊM!LK¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢12·î1Æü¡Á2026Ç¯2·î19Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶âÈ±¤ÇÈù¾Ð¤ß¡Ä¤Õ¤ó¤ï¤êÊ·°Ïµ¤¤ÎµÈÅÄ¿Î¿Í
¡¡µÈÅÄ¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È²Î¾§ÎÏ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ù¤¨¤ëM!LK¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢2023Ç¯½Õ¤è¤ê¡Ø¥ì¥³¥á¥ó¡ª¡ÙÌÚÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Çµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡¢Âç¸¶Í¥Çµ¡¢º£ÀôÍ¤Í£¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢»ûËÜè½½ï¡¢Girls2¡¢Ìð¿áÆà»Ò¡¢óîÆ£¤Ê¤®¤µ¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ì³¤á¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢µÈÅÄ¤¬ÎÏ¶¯¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡³«¶É°ÊÍè¡¢³ØÀ¸¡¦¼õ¸³À¸¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ï¡¢¡ØÂç³Ø¼õ¸³¥é¥¸¥ª¹ÖºÂ¡Ù¡Ê1952Ç¯¡Á95Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¥ì¥³¥á¥ó¡ª¡Ù¡Ê2003Ç¯¡Á¡Ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ç9Ç¯Ï¢Â³¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ëÅö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢¼õ¸³¤ËÄ©¤àÁ´¹ñ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸þ¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢£µÈÅÄ¿Î¿Í
´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼õ¸³À¸¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ëÌòÌÜ¤òÌ³¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÙ¶¯¤Î¹ç´Ö¤ËÊ¸²½ÊüÁ÷¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
