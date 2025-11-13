9人組ガールズグループ・NiziUが13日、コスメブランドの発表会に登場。2026年にかなえたいことについて明かしました。

イベントでは“2026年にかなえたい願い事”について明かしたNiziU。メンバーのMAKOさん（24）、RIKUさん（23）、NINAさん（20）の願い事は“海外旅行に行くこと”だそうで、RIKUさんは「定番なんですけどハワイとかも行ってみたいですし、あとはNINAの（出身地の）シアトルにもめちゃくちゃ行ってみたくて、いつか行けたらな」と明かしました。

さらに、RIKUさんが「あとはパリも行きたいし、イタリアとかも」と行きたい国を発表し続けると、NINAさんが「行けそう？」と心配する様子を見せました。

また、シアトルでメンバーと行きたい場所についてNINAさんは「観覧車もありますし、おいしい食べ物もたくさんあって、フレッシュジュースだったり、（オススメが）もうたくさんあるので。今（すぐに）でも行きたいです」と目を輝かせました。

NiziUが登場したのは『tilnus』新製品・新CM発表会です。