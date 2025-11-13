SNS総フォロワー数365万人超えの人気原宿系クリエイターの幼少期の写真が公開され、視聴者から「子どものころからかわいい」などの反響が寄せられた。

【映像】超人気クリエイターの幼少期の姿（複数カット）

あぃりDXがプロデューサーを務めるキッズグループオーディション番組『Amazing Kids Audition #6』が11月13日に放送された。応募資格は5〜10歳（応募時点）で、合格者はあぃりDXも出演する『Harajuku Festival vol.1 〜子ども心を救え〜』最終公演 in 国立代々木競技場（2026年1月3日開催）でのデビューライブが決定している。

今回の放送では、3次審査を通過したキッズ15人による、4次審査前の最後の歌練習の様子が公開された。先生を務めるのは、竹下☆ぱらだいすやしなこ、Hey! Say! JUMP、乃木坂46などの楽曲を手掛ける作曲家・のぐち氏。4次審査の課題曲『バブるバブル』ものぐち氏と作曲家・CHIKA氏の共作だ。

5人ずつに分かれた3チームに対して、のぐち氏はそれぞれに合わせたレッスンを行った。その光景を見届ける番組MCのしなこは自身の幼少期に言及し、「小さい時、私本当に歌が下手で…」と明かす。また、キッズたちの歌唱力について、「この歳でこんなに音程を取れることがまずスゴい」と絶賛した。

放送では、そのエピソードに合わせてしなこの幼少期の写真が公開された。すると、視聴者から続々と反響が寄せられ、「あらかわいい」「かわいすぎ！！！」「子どものころからかわいい」「成長がすごい」「ばぶしなこ！」「ミニしなこちゃんかわいーー」といった声があがっていた。（ABEMA／『Amazing Kids Audition｜アメイジング キッズ オーディション』より）