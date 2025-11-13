■片付いてない部屋が気になるけれど…
Aの家で気になったのは、散らかったリビングでした。

片づける暇もないほど、毎日忙しいのだろうか……そんなことを思いながら、私は靴を脱ぎました。



子どもたちはすぐに打ち解け、Aの息子とうちの娘が並んでブロックを積み上げています。

Aは「子ども同士、年が近いと助かるね」と言う私に、「そうだね」と笑いましたが、その表情は少し疲れて見えました。

「夕食どうするの？」と聞かれ、「寝床とシャワーだけ借りるつもりだったから、ごはんは持ってきたよ。今から食べていい？」と答えました。

事前にそう伝えていたので、Aは「了解」と短く返し、テレビをつけました。

■夕食は済んでいるはずなのに？
私はお弁当をテーブルに並べ、子どもたちに取り分けます。コンビニと惣菜の詰め合わせですが、子どもたちはうれしそうでした。

Aはもう夕食を済ませていると聞いていたので、特に気にせず箸を配りました。

けれど、次の瞬間--Aが当然のように箸を手に取りました。



止める間もなく、彼女は一口、また一口とつまみ始めます。私は一瞬戸惑いましたが、「うん、どうぞ」と笑いました。

Aは「都会のお惣菜ってやっぱり違うね。味付けが上品」と言いながら、おかずを自然に食べ進め、当然のように息子にも与えていました。

人数分しか用意していなかったので、私は子どもたちを優先して自分の箸を置きました。

「明日はBも来るんだよね」と話題を変えると、Aは「ああ、久しぶりだね。あの子、まだ一人で気楽にやってるみたい」と言って笑いました。

その“気楽に”という言葉には、ほんの少し棘がありました。私は曖昧に笑いながら、「Bらしいよね」とだけ返しました。

笑い合っているはずなのに、胸の奥がざわつく。Aの声のトーンも、部屋の空気も、どこか違う。

その違和感が、夜になっても静かに残り続けていました。

※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。

(ウーマンエキサイト編集部)