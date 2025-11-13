好きだけど…このまま一緒に暮らすのはもう限界。
今回は、“問題がありすぎる夫”をテーマにしたエピソードをご紹介します。

妻にべったり依存している夫。
家のことは何ひとつできない夫。
「好き」という気持ちだけでは、生活は回らない――。

愛情と現実のはざまで揺れる妻の葛藤を描いた、共感必至の2作品です！

夫に依存されていて辛い！

一人でお風呂に入れない夫…大丈夫そう？

友達とご飯に行くと話すと？

結局夫を連れていくことに。

でも案の定、空気は最悪で…。

夫の"妻依存”は治る!? それともこのまま？

この後、夫がなぜこんなにも依存するのか、その理由が明かされます！

「夫に依存されています」を読む＞＞

「布団って干すの？」実家暮らしの彼とこのまま結婚したら…!?

このまま結婚して大丈夫？

まさかここまで家事ができないとは！

なのに夫は全く家事を覚えるつもりもなくて…。

「1人暮らし未経験の夫」を読む＞＞

他にも過去の人気作がたくさん！ぜひまとめ読みしてみてくださいね。

「夫に依存されています」を読む＞＞

「1人暮らし未経験の夫」を読む＞＞

(ウーマンエキサイト編集部)