「女子会行くの？家で一人とか無理！」“未熟すぎる夫”に悩む妻たち…どう対応する？
好きだけど…このまま一緒に暮らすのはもう限界。
今回は、“問題がありすぎる夫”をテーマにしたエピソードをご紹介します。
妻にべったり依存している夫。
家のことは何ひとつできない夫。
「好き」という気持ちだけでは、生活は回らない――。
愛情と現実のはざまで揺れる妻の葛藤を描いた、共感必至の2作品です！
夫に依存されていて辛い！
一人でお風呂に入れない夫…大丈夫そう？
友達とご飯に行くと話すと？
結局夫を連れていくことに。
でも案の定、空気は最悪で…。
夫の"妻依存”は治る!? それともこのまま？
この後、夫がなぜこんなにも依存するのか、その理由が明かされます！
「夫に依存されています」を読む＞＞
「布団って干すの？」実家暮らしの彼とこのまま結婚したら…!?
このまま結婚して大丈夫？
まさかここまで家事ができないとは！
なのに夫は全く家事を覚えるつもりもなくて…。
「1人暮らし未経験の夫」を読む＞＞
他にも過去の人気作がたくさん！ぜひまとめ読みしてみてくださいね。
「夫に依存されています」を読む＞＞
「1人暮らし未経験の夫」を読む＞＞
(ウーマンエキサイト編集部)
