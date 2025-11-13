MLBが公式Ｘにアップしたあるドジャースファンの動画が話題になっている。動画に登場するドジャースのユニホームを着た“小さいファン”は、「今好きなドジャースの選手は？」と聞かれると、「BAILA ROKI（バイラロ・ロッキー）」と回答した。

【映像】可愛いすぎるファン、朗希に“まさかの回答”

これは、佐々木朗希の登場曲『Bailalo Rocky（バイラロ・ロッキー）』と佐々木の名前を混同して覚えてしまったと思われる。この曲はスペイン語で「踊れ、ロッキー」という意味で、「ロッキー」が「ロウキ」に聞こえることから、チームメイトのミゲル・ロハスとキケ・ヘルナンデスが、佐々木に勧めて話題になっていた楽曲だ。撮影者から「（バイラロ・ロッキーではなく）ロウキ・ササキだよね？」と聞かれると、「YEAH！ロウキ・ササキ！」と、名前を言い直した。その他にも大谷翔平、ムーキー・ベッツ、クレイトン・カーショー、キケ・ヘルナンデスの名前を挙げている。この投稿を見たファンからは「可愛いすぎるw」「バイラロ・ロッキーw」「ロウキはもうバイラロ・ロッキーでいい」「最高すぎ」「天使かな」「野球分かってるw」「山本由伸は？」「フリーマンは？」と様々なコメントが寄せられている。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）

(C)Getty Images