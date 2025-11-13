こういうの探してたーーッ！【ZARA】週7で使いたい♡「冬映えバッグ」
コーデに立体感と愛らしさをもたらしてくれそうな「もこもこ素材」がトレンドに。バッグならいつもの着こなしに取り入れるだけで、冬らしい“映え”を演出できるかも。可愛らしさが出がちな素材感ですが、今回紹介する【ZARA（ザラ）】のバッグは、異素材合わせによって大人のきれいめコーデにもなじむのが魅力。週7で使いたくなる予感です。
もこもこ素材に異素材ハンドルがおしゃれなバッグ
【ZARA】「シープスキンエフェクトロングバッグ」\7,990（税込）
愛らしさたっぷりのシープスキン風素材に、レザーの持ち手を組み合わせた旬顔バッグ。もこもこ感が冬のコーデに温もりを添え、持つだけで季節感を演出してくれます。ショルダーベルト付きで、2WAYで使えるのもポイント。高さ13.5 × 幅23 × マチ10cmの小さめサイズで、デイリーからお出かけまで幅広く活躍してくれそうです。
リバーシブル仕様にウォレット付きで贅沢に楽しめる！
【ZARA】「リバーシブルショッパー」\6,590（税込）
1つで2通りの表情が楽しめる、リバーシブル仕様のショッパーバッグ。ちょっぴりクタッとした質感にゆったりフォルムで、こなれた印象で持てそうです。裏返せば黒のレザー調バッグになるから、シーンや気分に合わせて印象を変えられるのが嬉しいところ。ミニウォレットまで付いた贅沢仕様でありながら、6,000円台という価格も魅力です。
※すべての商品情報・画像はZARA出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：Anne.M