　13日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比410円安の5万890円と急落。日経平均株価の現物終値5万1281.83円に対しては391.83円安。出来高は5118枚となっている。

　TOPIX先物期近は3363.5ポイントと前日比23ポイント安、TOPIXの現物終値比は18.22ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50890　　　　　-410　　　　5118
日経225mini 　　　　　　 50890　　　　　-410　　　 86651
TOPIX先物 　　　　　　　3363.5　　　　　 -23　　　　4922
JPX日経400先物　　　　　 30300　　　　　-200　　　　 129
グロース指数先物　　　　　 712　　　　　　-5　　　　 239
東証REIT指数先物　　売買不成立

