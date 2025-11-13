日経225先物：13日22時＝410円安、5万890円
13日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比410円安の5万890円と急落。日経平均株価の現物終値5万1281.83円に対しては391.83円安。出来高は5118枚となっている。
TOPIX先物期近は3363.5ポイントと前日比23ポイント安、TOPIXの現物終値比は18.22ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50890 -410 5118
日経225mini 50890 -410 86651
TOPIX先物 3363.5 -23 4922
JPX日経400先物 30300 -200 129
グロース指数先物 712 -5 239
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース