ÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¤Ê¤¼ÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÇØ·Ê¤Ë¹ñºÝ¾ðÀª¤ÈËÌ¤ÎÊÑ²½
°ì»þ¡¢À¹¤ó¤Ë¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡¦Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ï·ë¶É¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï²¿¤«¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¡©
´Ú¹ñ¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤¿²ñÃÌ¼Â¸½¤Ø¤Î´üÂÔ
¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤êÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢Àè¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤ÎÀÞ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¶âÁí½ñµ¤¬ÅÅ·â²ñÃÌ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊó¤¸¤¿¡£2019Ç¯6·îËö¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Âçºå¤Ç¤Î20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñ¹ç¡ÊG20¡Ë½ÐÀÊ¸å¡¢´Ú¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢µÞ¤¤çÈÄÌçÅ¹¤òË¬¤ì¡¢¶âÁí½ñµ¤È²ñ¤¦¤È¤¤¤¦·àÅª¤ÊÅ¸³«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¸þ¤¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¤â¤·¤Þ¤¿¥È¥é¥ó¥×¡¦¶â²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢18Ç¯6·î¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤ÎÂè1²ó¼óÇ¾²ñÃÌ¡¢19Ç¯¤Î¥Ï¥Î¥¤Âè2²ó¼óÇ¾²ñÃÌ¡¢Æ±Ç¯¤ÎÈÄÌçÅ¹²ñÃÌ¤ËÂ³¤¤¤Æ4²óÌÜ¤ÎÎ¾¼Ô¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¼Â¸½¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£APEC¼óÇ¾²ñµÄ³«ºÅ¤Î2½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÅ¢Åì±ËÅý°ìÁê¤¬Æ±¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¶âÁí½ñµ¤¬²ñÃÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢ÆîËÌ·³»ö¶³¦Àþ¤Ë¤¢¤ëÈÄÌçÅ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤â°ì»þ¤Ï±þ¤¸¤ë»ÑÀª¡©
4²óÌÜ¤ÎÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¼Â¸½¤Ø¤Î¶õµ¤¤Ï³Î¤«¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓËÌÄ«Á¯¤ËÂÐ¤·¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
Æ±ÂçÅýÎÎ¤Ï1·î20Æü¤Î2´üÌÜ½¢Ç¤Ä¾¸å¤ÎFOX¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¶âÀµ²¸»á¤ÈºÆ¤ÓÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤Î¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£3·î31Æü¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¶âÁí½ñµ¤ÈºÆ¤ÓÀÜ¿¨¤¹¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¡¢¡ÖËÌÄ«Á¯¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤¢¤ë¡×¡ÖÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡£Èà¤ÏÈó¾ï¤Ë¸¤¤ÃË¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¡£¤µ¤é¤Ë6·î27Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¡¢¶âÁí½ñµ¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ8·î25Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏË¬ÊÆ¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿ºÝ¡¢¶âÁí½ñµ¤ÈÇ¯Æâ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¡¢ºÆ²ñÃÌ¤Ø¤Î°ÕÍß¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ËÈ¿±þ¤»¤º¡¢¤à¤·¤íÂÐÊÆÈóÆñ¤Î¥È¡¼¥ó¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢7·îËö¤Ë¤Ï°ìÅ¾¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀÜ¶á»ÑÀª¤Ë±þ¤¸¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¶âÁí½ñµ¤ÎËå¤Î¶âÍ¿ÀµÅÞÉûÉôÄ¹¤Î¸ý¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£Æ±ÉûÉôÄ¹¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¶âÁí½ñµ¤È¤Î¡Ö¸Ä¿ÍÅª´Ø·¸¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î²ÄÇ½À¤Ë´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÈÄÌçÅ¹¤ÇÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤«¤È¤Î²±Â¬¤ä¤¦¤ï¤µ¤¬Î®¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÂÐÊÆÂÐÏÃ¤òµÞ¤°É¬Í×¤Ê¤¤ËÌÄ«Á¯
¤À¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬º£¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÂÐÏÃ¤òµÞ¤°¾õ¶·¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¡£19Ç¯¤ËÈÄÌçÅ¹¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¶âÁí½ñµ¤¬µÞ¤¤ç²ñ¤Ã¤¿»þ¤È¸½ºß¤Ç¤Ï¹ñºÝ´Ä¶¤äËÌÄ«Á¯¤Î¹ñÆâ»ö¾ð¤¬·èÄêÅª°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
19Ç¯Åö»þ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï¹ñºÝÅª¸ÉÎ©¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¥í¥·¥¢¤È¤Î´Ø·¸¤â¶ÛÌ©¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç2²ó¤ÎÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï·èÎö¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤È¤«ÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤òÊÝ¤Á¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
´Ú¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¸½ºß¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÎÉ¹¥¤Ç¡¢18Ç¯¤ËÊ¸ºßÆÒ´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¶âÁí½ñµ¤È3²ó¤â¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¸½ºß¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
º£¤ÎËÌÄ«Á¯¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥í¥·¥¢¤«¤éÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦·³»öµ»½ÑÌÌ¤Ç»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò²¿¤¬²¿¤Ç¤âÄÉµá¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÊ¼»ÎÇÉ¸¯¤äÉð´ï¡¦ÃÆÌô¤Î¶¡Í¿¤ÇÂçÎÌ¤Î»ñ¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁèÆÃ¼û¡×¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£
ËÌÄ«Á¯·ÐºÑ¤ÎÌ¿¹Ë¤È¤µ¤¨¸À¤¨¤ëÃæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤ÇÂÐÃæ¹ñ¶¤òÊÄº¿¤·¤¿¤¿¤á¡¢°ì»þÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏµÞÂ®²óÉü¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¶âÁí½ñµ¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥«¥®¤ÏËÌ¤Î¡Ö³ËÊÝÍ¡×Ç§¤á¤ë¤«ÈÝ¤«
¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¡¢ÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¸«ÄÌ¤·¤Ï¤É¤¦¤«¡£ÊÆÀ¯ÉÜ¤ÏºÇ¶á¡¢Âè£±¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢»þ¤ËÊÆÄ«¸ò¾Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥±¥Ó¥ó¡¦¥¥à¹ñÌ³¾ÊÉû¼¡´±Êä¤òÃó´ÚÂåÍýÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÁá´ü¤ÎÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¼Â¸½¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£Àµ¼°Âç»È¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÊÆ¾å±¡¤Î¾µÇ§¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢Ç¤Ì¿¤Þ¤Ç¿ô¥«·î¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ÂåÍýÂç»È¤Ê¤éÄ¾¤Á¤ËÉëÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¡Ö¹ñ²È¾ðÊó±¡¡×¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ËÈ÷¤¨¤¿Æ°¤¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÐÏ©¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤ÏÂÐÏÃ¤Î°Õ»×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¼¡¤ÎÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ³«ºÅ¤Ø¤Î¥«¥®¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î¡Ö³ËÊÝÍ¡×¤òÇ§¤á¤«¤É¤¦¤«¤À¤È¤Î¸«Êý¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÎòÂåÀ¯¸¢¡¢¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñ¤äÆüËÜ¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇËÌÄ«Á¯¤ËÂÐ¤·³ËÊü´þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï»þÀÞ¡¢¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ï³ËÊÝÍ¹ñ¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢¤â¤Ï¤äËÌÄ«Á¯¤ËÂÐ¤·³ËÊü´þ¤òµá¤á¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¶âÁí½ñµ¤Ï¡ÖÈó³Ë²½¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬³Ë¤ÎÊü´þ¤òµá¤á¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÐÏÃ¤¬²ÄÇ½¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀè¤Î¹â»Ô¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ¤ÇËÌÄ«Á¯¤ËÈó³Ë²½¤òµá¤á¤ëÅÀ¤Ç¤Ï°ìÃ×¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶âÁí½ñµ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÍ¥Àè¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂÐËÌ³°¸òÊý¿Ë¤ÎÅ¾´¹¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£