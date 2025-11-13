中大OBの吉居大和（23＝トヨタ自動車）、青学大OBの近藤幸太郎（24＝SGホールディングス）が、アテネ五輪女子マラソン金メダリスト・野口みずきさん（47）司会の東海テレビYouTube「野口みずきのランナーズハイ」に出演。独自目線で箱根駅伝往路の最強メンバーを組んだ。

吉居、近藤がそれぞれの目線で箱根駅伝の往路を走る最強メンバーを選んだ。

＜吉居の最強メンバー＞

1区 吉居大和（中大）

2区 相沢 晃（東洋大）

3区 田沢 廉（駒大）

4区 太田蒼生（青学大）

5区 藤原正和（中大）

＜近藤の最強メンバー＞

1区 吉居大和（中大）

2区 田沢 廉（駒大）

3区 大迫 傑（早大）

4区 佐藤一世（青学大）

5区 神野大地（青学大）

1区は大学2年次に区間新を出した吉居が自らも選出。唯一2人が同じ選手を選ぶ区間となった。

2区は吉居が区間新を出した相沢、近藤は「同学年で同じ区間を走ることも多かったが、ジョグみたいな走り方でどんどん離れて行く。自分の心がすり減る」という圧倒的な強さを感じた田沢を選出した。

3区は吉居が田沢、近藤が大迫という学生長距離界のスターを選んだ。

4区は吉居が「どんな場所を走っても必ず上位で走ってくれる」という頼もしさを感じた太田を選出。近藤は佐藤を選んだ。

5区は近藤が「中学生くらいで見ていたドンピシャの世代なんで」と大学の先輩でもある3代目山の神を選出。吉居は現中大監督の藤原を選んで、近藤に「世渡り上手」とツッコまれていた。