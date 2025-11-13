練習に臨む横浜ＤｅＮＡの松本（左）＝３日、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」

横浜ＤｅＮＡは１３日、育成選手の深沢凰介投手（２２）と支配下選手契約を、松本隆之介投手（２３）や今オフに巨人を戦力外となった馬場皐輔投手（３０）ら７選手と育成選手契約を結ぶと発表した。

深沢は昨年３月に右肘内側側副靱帯（じんたい）の再建手術（通称トミー・ジョン手術）を受け、昨オフに育成契約を結んだ。今秋の秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」では先発して６回１失点と好投するなど結果を残した。背番号４３に決まった。

松本は今年４月に右前十字靱帯（じんたい）（じんたい）の再建手術を受け、今季は１、２軍ともに登板機会がなかった。来季は背番号１４０で、年俸５６０万円となる。

馬場は２０１８年に仙台大からドラフト１位で阪神に入団。２１年は４４試合に登板し、３勝１０ホールドを挙げた。現役ドラフトで２４年に巨人に移籍し、今季は８試合に登板して勝敗はつかず、防御率３・６８をマークした。背番号は１１５。

その他の育成契約選手は次の通り。

▽森下瑠大投手＝背番号１３６、年俸５５０万円▽浜地真澄投手＝背番号０５２、年俸２８００万円▽庄司陽斗投手＝背番号１２２、年俸４５０万円▽上甲凌大捕手＝背番号１２７、年俸４６０万円▽西巻賢二内野手＝背番号１２９、年俸５７０万円