福士蒼汰＆福原遥、腕組みでジャパンプレミア登壇 福原は「初出し」の秘密告白【楓】
【モデルプレス＝2025/11/13】俳優の福士蒼汰と女優の福原遥が11月13日、都内にて開催された映画『楓』（12月19日公開）のジャパンプレミアイベントにTravis Japanの宮近海斗らと登壇。福原が「初出し」のエピソードを明かした。
【写真】福士蒼汰＆福原遥、腕を組んで密着
カーペットイベントでは、福士はW主演の福原と腕を組んで登場。ステージに上がると「ラブストーリーの映画に出るのが9年ぶり」と告げ「僕が30代になって、人間の心の内側といいますか、そういうものを表現できる作品かなと思いました」と続けた。人間は誰しもが生きていれば心に喪失や壁などがあるのではといい「それが修復されるといいますか救ってくれる、助けてくれる、そんな物語だなと思って、こういうラブストーリーをやりたいなと思いました」と作品への想いを明かした。
トークでは作品の内容にちなんで「秘密」が話題にあがった。福原は「小学校のときにそういえばランドセルをしょわないまま登校したことがある」と語り始めた。福原いわく、友だちと仲良く20分から30分かけて登校し、いざ授業の準備をしようとした際にランドセルがないことに気付き「ダッシュで家に帰りました」と告白。福士は「それは（恥ずかしくて）あまり言えないね」とフォローを入れると福原は「言えないです」とポツリ。「（このエピソードは）初出しでございます」と茶目っ気たっぷりに付け加えた。
「秘密」について、宮近は高校生のときのエピソードを紹介。授業中、シャーペンの芯がなくなってしまい「仲いい子」に「シャーペンの芯、1本ちょうだい」と声をかけたそう。すると、「ここから取っていいよ」とケースごと渡してくれたが、「『1本ちょうだい』と言ったのですが、たくさん入っていたので…“5”はいきました」と、5本ほど拝借したことを自ら暴露。「そういった秘密を抱えながら高校を卒業しても生きてきたのですが、ここでやっと清算できました」とコメント。福士から「4本、返した方がいんじゃない」と突っ込まれると「スケジュールが許せば、4本買って、（返しに）行きたいなと思います」と声を弾ませた。
スピッツの名曲「楓（かえで）」を原案にした同作は、事故で双子の弟・恵を失った涼（福士）が、残された恵の恋人・亜子（福原）の前で弟のフリをしてしまうところから始まる切ないラブストーリー。イベントには出演の宮沢氷魚、石井杏奈、行定勲監督も登壇した。（modelpress編集部）
◆福士蒼汰＆福原遥らジャパンプレミア登場
◆福原遥「初出し」の秘密告白
◆福士蒼汰＆福原遥主演「楓」
