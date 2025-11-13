またまた大当たりキターーッッ！！【ローソン】次食べたい♡「新作スイーツ」

いま【ローソン】では栗やさつま芋などを使った、秋気分高まるスイーツが充実！ 手軽に食べやすいものが登場しています。「今日はどれ食べる？」 と迷うのも楽しいラインナップを、ぜひチェックしてみて。

マロンの香りにうっとり「プレミアムロールケーキ2層のマロン」

筆者も即買いした「プレミアムロールケーキ2層のマロン」。しっとりスポンジに、マロンクリームを2層に重ね、マロンダイスで食感もプラス！ 栗の風味がふわっと広がります。コーヒーにも紅茶にも合う王道バランスで、秋のご褒美にピッタリの一品です。

ふわ × もち × 香ばしさ！ 焼き芋の香りが満ちる「ふわもち生シフォン焼き芋」

軽やかさともっちり感を同時に楽しめる生シフォンに、焼き芋フレーバーが登場！ @sujiemonさんによると「焼き芋ホイップの香ばしさと甘み」が堪能できるのだとか。秋の夜長に楽しみたくなるスイーツかも。

紫色の生地が主役！「おいものクレープ」

「おいものクレープ」は、秋の味覚さつま芋を主役にした新作スイーツ。紫色のクレープ生地に、スイートポテト、ホイップカスタード、カラメルチップを包み込んでいます。素材の風味を引き立てる優しい甘さが期待できるうえ、見た目も季節感たっぷり。リラックスタイムのお供や、午後の軽いおやつにもぴったりな一品です。

リッチスイーツ！「Uchi Café × Tops監修 チョコレートクリームシフォン」

【Tops（トップス）】のチョコレートケーキをイメージした、関東甲信越限定のシフォンケーキ。ふんわり軽いチョコシフォンにチョコクリームを重ね、香ばしいアーモンドをトッピング。食後のデザートやティータイムに取り入れやすいサイズで、チョコ好きの満足感を高めてくれそうです。

writer：内山友里