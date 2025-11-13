◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）＝１１月１３日、美浦トレセン

第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１６日、京都）の出走馬が、確定した。２２年２着のライラックは、今年で４年連続の出走。６歳秋になって状態を上げており、デビュー前から苦楽をともにする三尾一之厩務員（４９）＝美浦・相沢厩舎＝は、「ツンデレ系女子」と評する同馬の激走に期待した。

エリザベス女王杯に４年連続で出走するライラックを担当する三尾厩務員は母のヴィーヴァブーケ、兄で重賞ウィナーのブラックホールも手がけるなど、長年に渡って美浦・相沢厩舎を支えてきた。２７年目のベテランが「一番、納得の状態でいける」と状態の良さに太鼓判を押している。

昨年はシーズン始めのダメージがなかなか抜けず、三尾さんは「底が抜けた状態」と表現する状態で０秒５差の６着と大きく離されなかった。今夏の北海道滞在から一転してカイバ食いが良くなり、前２走ではレース後にバランスが崩れなくなったという。「６歳になって、こうなる馬は担当した記憶がない。いい意味で、あれっ？ って。ここで充実期だったらうれしいし、その可能性はある」と期待を寄せる。

厩舎ゆかりの血統馬だ。母は運動の時など黙って後をついてくるほどおとなしく、その娘には「ステイゴールド系がついてる割には手がかからない」と穏やかな性格の一部が遺伝。「触って」、「構って」と言っているかのように、愛くるしい様子で厩舎を訪れる人を出迎える。その姿に三尾さんは「パドックで多くのカメラが向けられる。（ライラックは）シャッター音が好きで、『かわいい』と言われているのも分かっている」とパートナーの性格を理解している。

ただ、外面が良い人気者の６歳牝馬だが、本当は「ツンデレ系女子」と三尾さんは言う。一族の中では気が強い方で、身内には飾らない自分をさらけ出してきた。「俺には当たりが強い。競馬モードになっているときは、飛びかかってくることもある」。耳を絞って警戒されるなど、時には緊張感を持って接してきた。

２歳のデビュー前から苦楽をともにして４年。次のステージを考えるほど年月は経過した。「（母の）ブーケも（繁殖を）引退したみたい。無事に繁殖に行ってくれるに越したことはない。ただ、もうひとつくらいは勝たせてあげたい」。２、４、６着と見せ場をつくってきた大舞台で四度目の正直へ。ＳＮＳでも人気の人馬が、今年こそ淀の舞台で大きな花を咲かせる。（浅子 祐貴）

◆三尾 一之（みお・かずゆき）１９７６年６月２０日、北海道函館市生まれ。４９歳。身近に競馬場がある環境で育ち、９８年１０月から美浦・稲葉厩舎に所属。翌年から相沢厩舎に移り、昨年まで助手、今年からは厩務員に。心がけていることは「未勝利もＧ１もやることは変わらない」。主な担当馬はブラックホール、ダンスインザモアなど。