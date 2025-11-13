シンガー・ソングライターの平原綾香が「大好きな音楽家」との熱烈ハグショットを公開した。

平原は１３日までに自身のインスタグラムを更新。「生のコンサートやＣＤで聴き続けてはや３６年になる大好きな音楽家、玉置浩二さん。昔も今も変わらず最高を更新し続けている人 玉置浩二さん」と記し、歌手の玉置浩二とハグするショットや、母と玉置との３ショットをアップした。

２０２１年１１月２６日に亡くなった父でサックス奏者の平原まことさんは「安全地帯」のサポートメンバーを務めていた。「父に連れられ、私たち家族は、あの日 浩二さんに会いに行った。当時５歳だった私を抱っこしてくれた浩二さん。恥ずかしくて、私は思わず寝たふりしたことを今でも覚えている」と回顧。

「今回は寝たふりしませんでしたよ。私と母をギュッとハグしてくださいました。『平原さんに会いたいなぁ』浩二さんが呟いた。我慢していた涙が溢れ出た。父も、サックス、吹きたかったと思います。絶対、今日、父も吹いてたと思います」「あったかく支えてくれた、浩二さんと典子さん。いつもありがとうございます。本当に優しいおふたりです」と玉置と玉置の妻のタレント・青田典子に感謝。

「歌の次元を超えて、音楽を届けてくれる 世界でたったひとりのＭｒ．ＰＥＲＦＥＣＴ。玉置浩二さん。ずっとずっと、歌い続けていてください」とつづり、投稿を締めた。