TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後9時58分に、洪水警報を沖縄市、うるま市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・沖縄市、うるま市に発表 13日21:58時点

本島北部では、14日昼前まで土砂災害に警戒してください。本島中南部では、14日明け方まで河川の増水に警戒してください。沖縄本島地方では、14日明け方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■那覇市
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■宜野湾市
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■浦添市
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■名護市
□大雨警報
・土砂災害
　14日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　13日夜遅く

□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
・東シナ海側
　予想最大波高　6m
・太平洋側
　予想最大波高　6m

■糸満市
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
・東シナ海側
　予想最大波高　6m
・太平洋側
　予想最大波高　6m

■沖縄市
□洪水警報【発表】
　14日明け方にかけて警戒

□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■豊見城市
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■うるま市
□洪水警報【発表】
　14日明け方にかけて警戒

□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■南城市
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■国頭村
□大雨警報
・土砂災害
　14日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　13日夜遅く

□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
・東シナ海側
　予想最大波高　6m
・太平洋側
　予想最大波高　6m

■大宜味村
□大雨警報
・土砂災害
　14日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　13日夜遅く

□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■東村
□大雨警報
・土砂災害
　14日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　13日夜遅く

□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■今帰仁村
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■本部町
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■恩納村
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■宜野座村
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■金武町
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■伊江村
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■読谷村
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■嘉手納町
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■北谷町
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■北中城村
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■中城村
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■西原町
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■与那原町
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■渡嘉敷村
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■座間味村
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■粟国村
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■渡名喜村
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■伊平屋村
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■伊是名村
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■久米島町
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■八重瀬町
□波浪警報
　14日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m