【洪水警報】沖縄県・沖縄市、うるま市に発表 13日21:58時点
気象台は、午後9時58分に、洪水警報を沖縄市、うるま市に発表しました。
本島北部では、14日昼前まで土砂災害に警戒してください。本島中南部では、14日明け方まで河川の増水に警戒してください。沖縄本島地方では、14日明け方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■那覇市
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■宜野湾市
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■名護市
□大雨警報
・土砂災害
14日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 13日夜遅く
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
・東シナ海側
予想最大波高 6m
・太平洋側
予想最大波高 6m
■糸満市
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
・東シナ海側
予想最大波高 6m
・太平洋側
予想最大波高 6m
■沖縄市
□洪水警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■豊見城市
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■うるま市
□洪水警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■南城市
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■国頭村
□大雨警報
・土砂災害
14日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 13日夜遅く
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
・東シナ海側
予想最大波高 6m
・太平洋側
予想最大波高 6m
■大宜味村
□大雨警報
・土砂災害
14日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 13日夜遅く
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■東村
□大雨警報
・土砂災害
14日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 13日夜遅く
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■今帰仁村
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■本部町
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■恩納村
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■宜野座村
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■金武町
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■伊江村
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■読谷村
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■嘉手納町
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■北谷町
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■北中城村
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■中城村
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■西原町
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■与那原町
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■渡嘉敷村
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■座間味村
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■粟国村
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■渡名喜村
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■伊平屋村
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■伊是名村
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■久米島町
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■八重瀬町
□波浪警報
14日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m