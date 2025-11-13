全国の地方銀行が、取引先であるローカルフードなどを扱う地元企業を猛プッシュするイベントを取材しました。

【写真で見る】「お酒が飲みたくなるようなおいしさ」山形キャスター絶賛！ 岩手短角和牛コンビーフ

苦境の地銀 ローカルフードで勝負

山形純菜キャスター

「『地方銀行フードセレクション』にやってきました。失礼ながら『地方銀行、こんなにあるんだ』というぐらい、多くの地方銀行が出店しています」

きょう（13日）、東京ビッグサイトで始まった国内最大級の食品専門商談会「地方銀行フードセレクション2025」。





全国津々浦々の地方銀行が、取引先であるローカルフードなどを扱う地元企業を猛プッシュするイベントです。

山形キャスター

「私の地元・岩手の、東北銀行と岩手銀行のブース。懐かしいものがたくさん並んでいます。おいしそう…」

山形キャスターが見つけたのが、岩手短角和牛のコンビーフ。

山形キャスター

「お酒が飲みたくなるようなおいしさです」

株式会社肉のふがね 府金伸治 代表取締役

「ぜひ、岩手のワインでよろしくお願いします」

魅力あふれるローカルフードの数々が並ぶこのイベント。なぜ地方銀行が紹介しているのでしょうか？

京都銀行 尼崎支店 畑中誠司 支店長

「お金のお手伝いだけではなく、こういう出会いの場やきっかけを作る意味では非常に大事。



人口減少などいろいろ課題はあるが、非常に元気なお客さんは積極的に販路を広げようとしている。そのお手伝いをすることで、我々地方銀行にとってもプラスになることが多い」

三十三、七十七…“漢数字の銀行”なぜ多い？

井上貴博キャスター:

新たな収益源、地方創生。地元に戻って頑張ろう、応援しようという輪も広がっていくのだろうと思います。

ところで地方銀行について、「三十三銀行」や「七十七銀行」など、“漢数字の銀行”がなぜ多いのかと感じたことはないでしょうか。

これは1872年に制定された国立銀行条例に基づき、認可した順番になっています。全体で153の国立銀行が誕生し、番号が振られているそうです。また、合併すると数字を足し合わせることもあったといいます。

最近は地名などを使わない地銀が増えていて、より販路を広げたいという思いもあるようです。