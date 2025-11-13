「こんなクズ男おさらばしたい！」夫の不倫…でも経済的な理由で離婚できない妻の葛藤【作者に聞く】
【漫画を読む】クズ男の夫とおさらばしたい妻だが…!?
家事しないと死ぬ旦那さん(@100dannashinu)は、2025年9月まで『職場の部下と浮気した夫を私は死んでも許さない』という作品を連載。フォロワーの実体験をもとにした作品で、ネットを中心に話題となっている。今回は経済面が理由で離婚に悩む妻について著者に話を聞いた。
■「俺がいないと何もできない」…夫の不倫と妻の決意
夫と愛人が会話している録音を聞き、涙を流す妻。探偵から浮気調査をするか聞かれると、「こんなクズ男おさらばしたいです。もう本当に我慢の限界！」と叫ぶ。しかし、高校受験真っただ中の娘・庵のことを考えると、今すぐに離婚はできないと悩んでいた。
妻の気持ちを聞いた探偵は、夫が「『あいつらは俺がいないと何もできない』と思ってるんです」などと話す。探偵も録音された会話で妻がバカにされているのを聞き、不愉快に思っていた。
探偵の言葉を聞いた妻は、「夫の浮気相手について調べてください」と調査を依頼。すると探偵は既に浮気相手について調べており、浮気相手の写真を見せる。相手はエマ・ロベールというハーフの女性だった…。
■経済的な理由で離婚できない妻たち
妻は経済面が理由で、今は離婚できないと考えている。同じように悩む妻は多いと思うが、その点についてどう思うか尋ねると、「経済的な理由で離婚を決断できないという問題は、非常に現実的なものだと思います。昔は、結婚を機に仕事を辞めざるを得なかったり、出産後に退職を求められることが多かったと言われていますが、今ではその状況も少しずつ変わってきていると感じます」と語った。
浮気相手のロベールさんは他の男性と結婚したが、夫とは最初から遊びだったのか。「浮気相手に浮気がバレた後、夫とは関係を続けず、全く別の男性と結婚するというケースは、意外にも多いという話をフォロワー様からよく聞きます」と明かす。「私の解釈では、浮気がバレる前は浮気相手が本気で関係を続けるつもりだったものの、奥様にバレた瞬間、現実に引き戻されて冷めてしまい、逃げるように別の道を選ぶことが多いのではないかと思います。しかしロベールさんは、きっと遊びだったのかもしれません(笑)」と、その心理を分析した。
果たして、家族はこのあとどうなってしまうのだろうか。家事しないと死ぬ旦那さんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味がある人はこの機会に一度読んでみてほしい。
※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。
