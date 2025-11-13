King Gnu『コナン』絵柄でアニメ化 【ベストヒット歌謡祭】特別演出でファン興奮
ロックバンド・King Gnuが、13日放送の読売テレビ・日本テレビ系の恒例音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』（後7：00）に出演。今年公開された大ヒット映画『名探偵コナン 隻眼の残像』の主題歌「TWILIGHT!!!」を披露すると、特別演出でKing Gnuメンバーが『コナン』の絵柄でアニメ化された。
【写真】『コナン』と奇跡のコラボ！King Gnu『ベストヒット歌謡祭』オフショット
この特別演出は、原作者・青山剛昌氏がキャラデザインを監修し、劇場版『コナン』チームの総力を結集し、King Gnuメンバーをアニメ化したもの。コナンくんや小五郎も登場し、リアルとコナンの世界でKing Gnuが歌唱する世界初演出となった。
最初は実写としてKing Gnuたちが普段通りに歌唱すると、途中、アニメ演出となりメンバー全員が『コナン』絵柄に。アニメ姿で歌唱する形となり、ステージ横でコナンくんたちが見守るような内容となった。
この演出にネット上では「実写からアニメに変化する演出かっこよ！コナンくんも実写に紛れ込む感じで嬉しいコラボでした」「king Gnu最高だった！アニメーションに切り替わるところ凄かったし、コナンくんと小五郎さんがいる演出も素敵だった！」「音とともに扉が閉まってオー！ってなった。アニメ化されたリズム隊がめっちゃかっこよかった! コナンくんと小五郎さんがノッてて嬉しかったです！楽しい企画をありがとうございましたー」などと興奮。Xでは、「コナンくん」など関連ワードがトレンド入りする盛り上がりを見せている。
