夏だけではなく、冬も欠かせないトマトですが、11月に入って価格が急上昇しています。

■もんじゃ焼き店、トマトの仕入れ値倍近くに

東京・亀戸にあるもんじゃ焼き店。看板メニューのひとつが「真っ赤なトマトもんじゃ」。中央に置かれた、まるごと1個のトマトがインパクト抜群です。

細かく刻み、混ぜ合わせることでもんじゃに爽やか感が加わり、女性を中心とした多くの客から人気のひと品です。

もんじゃ焼き たあとる 有本吉男店主

「これはきょう仕入れたトマトです」

欠かせないトマトの仕入れ値は、今年の初めごろ3個300円ほどでしたが、仕入れ値は倍近くに。

もんじゃ焼き たあとる 有本吉男店主

「消費税入れて3個で600円超え。30年やっているけど記憶として初めて」

そして、もうひとつ店長を悩ませているのが“トマトの色”。

商品名が“真っ赤な”トマトもんじゃだけに、赤いトマトが欠かせませんが…。

もんじゃ焼き たあとる 有本吉男店主

「スーパーを自転車で回っているんですけど、赤いトマトじゃないとお客さんに提供できないと思って、何軒か回っている」

赤いトマトが仕入れづらくなっているといいます。

■赤いトマトが見つからない なぜ？

都内の青果店を見てみると、箱の中のトマトは青ばかり。これには店長も…。

文山青果 文山成晃店長

「真緑ですね、真っ青」

──梅かと思った。

文山青果 文山成晃店長

「はははは」

笑うしかない様子。お客さんも…。

主婦（30代）

「色も青っぽいしミニトマトのほうがおいしそうだし安い。大きなトマトは値が張るのでミニトマトにしました」

店長によると実は、トマトの「産地」に原因があるというのです。

文山青果 文山成晃店長

「産地としては北のほうが終わって、熊本県産が出回っている時期」

──熊本県産のもの?

文山青果 文山成晃店長

「多少あるけど、いま市場で見かけない」

日本一の産地、熊本県産のトマトが今年はほとんど出回らず、まだ収穫するには早い、別の産地の青いトマトが多く出回っているというのです。

さらに、熊本県産の品薄により、トマト全体の価格も高騰。

日本農業新聞によると、全国の主要7卸売市場のトマト1キロあたりの平均価格は、今月に入り急激に右肩上がり。

7日には平年と比べて2.4倍の1225円となり、過去最高を更新したのです。その後、価格は下がりましたが、高値の傾向が続いています。

■トマトの苗を植えなおした影響が…

熊本県産が、なぜ品薄なのでしょうか?

地元・熊本のサラダ専門店でも…。

サラダ専門店 やさいたべなさい。 永岡成朗店長

「割れたりしているものが市場の中では多い。3か月前の豪雨災害で一大産地の（熊本県）八代市が浸水被害」

今年8月、記録的大雨に見舞われた熊本県。ハウスの中を見ると、苗は水に浸かってしまっています。八代市では、農地の9割が冠水し大きな被害が。

トマトの苗を植えなおした影響で、例年11月初めに行う収穫が遅れたといいます。

熊本の青果店によると、年明け以降には値下がりするものの、高値傾向が落ち着く見通しは立っていないということです。