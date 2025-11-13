【千代田区】幼稚園・こども園講師を募集中！ 時給換算で約3000円の好待遇＆短期でも社保完備の好条件
千代田区は、区立幼稚園・こども園で幼児教育・保育を行う長時間保育講師（会計年度任用職員）を2人募集中です。任期は2026年1〜3月末まで。本記事では時給や、申し込み方法などを解説します。
給与面では、時間額で約2839円（2025年3月1日現在）の報酬が支払われます。この報酬には常勤職員に支給される地域手当相当分が含まれています。また、条例等の定めるところにより、費用弁償として通勤手当相当分が支給される場合があり、上限は月額5万5000円です。
任期は2026年1月1日〜3月31日まで。公立学校共済組合（健康保険）・厚生年金保険・雇用保険・労災保険にも加入します。
必要書類は、別紙の申込書のほか、履歴書（3カ月以内の写真貼付）、有効期限内の幼稚園教諭普通免許状および更新講習修了確認証明書のコピー、そして論文「千代田区の幼児教育に携わるうえで、あなたが大事にしたいこと」（400字程度）です。メールで提出する場合は、提出書類に必ずパスワードをかけてください。
選考は、一次選考の書類審査（論文あり）と、二次選考の面接で行われます。面接日（12月上旬までの期間で指定）は一次選考合格者に個別に知らせるようです。また合否結果は、12月上旬までに受験者全員に郵送する予定とのこと。検討中の人は、早めに千代田区の公式Webサイトよりさらなる詳細をチェックしてみてください。(文:橋酒 瑛麗瑠)
高待遇が魅力！ 給与・勤務条件と必須資格今回募集する講師の職務内容は、教諭と協力し、保育認定（2号認定、3号認定）の園児を対象に教育標準時間外の保育を行うことです。必須資格は、教育職員免許法に規定する幼稚園教諭普通免許状（有効期限内のものに限る）を有する者。
任期は2026年1月1日〜3月31日まで。公立学校共済組合（健康保険）・厚生年金保険・雇用保険・労災保険にも加入します。
申込期間と手続き方法は？応募の締め切りは2025年11月28日必着です。申込方法には、郵送、メール、または区役所4階指導課窓口への提出があります。
必要書類は、別紙の申込書のほか、履歴書（3カ月以内の写真貼付）、有効期限内の幼稚園教諭普通免許状および更新講習修了確認証明書のコピー、そして論文「千代田区の幼児教育に携わるうえで、あなたが大事にしたいこと」（400字程度）です。メールで提出する場合は、提出書類に必ずパスワードをかけてください。
選考は、一次選考の書類審査（論文あり）と、二次選考の面接で行われます。面接日（12月上旬までの期間で指定）は一次選考合格者に個別に知らせるようです。また合否結果は、12月上旬までに受験者全員に郵送する予定とのこと。検討中の人は、早めに千代田区の公式Webサイトよりさらなる詳細をチェックしてみてください。(文:橋酒 瑛麗瑠)