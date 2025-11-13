「涙が止まらない」キスマイ・宮田俊哉、原作小説がアニメ化決定！「鳥肌が立ちました」「夢叶ったね」
Kis-My-Ft2の宮田俊哉さんは11月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。著作『境界のメロディ』（KADOKAWA）がアニメ化することを発表し、祝福の声が寄せられています。
【投稿】宮田俊哉原作小説がアニメ化決定！
ファンからは「宮田俊哉先生、おめでとうございます」「こんな大きなニュースだとは思っていませんでした」「純粋に凄い」「鳥肌が立ちました」「涙が止まらない」「夢叶ったね」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「宮田俊哉先生、おめでとうございます」宮田さんは、同作アニメ化のPV動画を公開した公式アカウントの投稿を引用し「アニメ化決定」と発表。続けて「１人のアニメオタクだった僕の夢が叶い始めています！ 楽しみにしていてください」と、同作のアニメ化が夢だったことを明かしています。また「原作もよろしくお願いします」と宣伝もしました。
Snow Man・佐久間大介さんも反応Snow Manの佐久間大介さんも同日、自身のXを更新。「うおおおおおおおおお！！！！！ ついにきた、、、 『#境界のメロディ』TVアニメ化」「今日発表ってわかってたのに、いま、鳥肌立ちまくってる！！！ 嬉しすぎる！！！！ 宮田くん！！！おめでとうございます！！」と、アニメ化を祝福しました。佐久間さんは、同作アニメに天野カイ役として出演予定です。
