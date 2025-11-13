「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（42）のYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が13日に更新。カズレーザーが松陰寺の愛娘の「センス」を絶賛する場面があった。

松陰寺は娘がこのほど誕生日を迎えたことを明かし、誕生日プレゼントを買いに行った際のエピソードを披露。店に到着し、お目当てのおもちゃへと駆けていく娘は意外な場所で足を止めたとそうで「どこ行くんかなと思ったらウルトラマンの人形の前で止まったの。パッと手に取ったのがゼットン」と、ウルトラマンシリーズに登場する怪獣「ゼットン」の人形をほしがったと明かした。

これにカズレーザーは「うわ〜！いい子だね。めっちゃセンスある」と興奮。松陰寺は「俺、ビックリして。なんでかなと思ったら、家にウルトラマンのフィギュアがある。覚えてるのよ、ジャックとかセブンとか。ゼットンもYouTubeか何かで見ていて、これ欲しいって」と説明した。

カズレーザーは「だってメルちゃんが何体集まろうがウルトラマンには勝てないから！ゼットンはかっこいいもん。子育て大成功ですね」と、松陰寺の娘のセンスを絶賛していた。